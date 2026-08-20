Príncipes herederos de Japón visitan Paraguay con presidente Peña

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ASUNCIÓN, Paraguay (AP) — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió el jueves a los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, en el marco de una gira oficial de la pareja imperial para celebrar los 90 años de la inmigración japonesa al país sudamericano.

Visita de los príncipes herederos de Japón a Paraguay

El príncipe heredero y su esposa desembarcaron la víspera en Asunción para una visita de ocho días a Paraguay, adonde Akishino regresa a exactos veinte años de su primera visita, en 2006, cuando participó en una serie de festejos por los 70 años de la llegada de los primeros inmigrantes nipones.

"La llegada de japoneses hace 90 años ha contribuido de manera importante con el desarrollo del Paraguay. Por eso nosotros los recibimos hoy con mucha gratitud", dijo Peña, citado en un comunicado.

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La pareja imperial fue recibida en el Palacio de Gobierno, donde igualmente mantuvieron una reunión con el mandatario, en la que reafirmaron los "lazos históricos" que unen los dos países y exploraron potenciales oportunidades para el futuro. "Sabemos que los mejores años de nuestra relación entre Paraguay y Japón están todavía por venir", sentenció el presidente.

Celebraciones y legado de la inmigración japonesa en Paraguay

Durante su paso por Paraguay, Akishino y la princesa tendrán una intensa agenda de celebraciones, que incluye además una visita a las localidades de Iguazú y La Colmena, la primera colonia japonesa en el país.

Fue en este pequeño pueblo, de poco más de 5.000 habitantes, donde desembarcaron los primeros japoneses hace casi un siglo, en 1936, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La inmigración se reinició en 1953 y alcanzó su cúspide en la década de 1960, según la embajada paraguaya en Japón.

En una nota, la Presidencia destacó los "importantes aportes" realizados por la comunidad nipona a Paraguay, sobre todo al "desarrollo productivo del país". Se estima que hoy la comunidad "nikkei" — como se conoce a los inmigrantes japoneses y sus descendientes-- tenga unos 10.000 miembros en el país.

En los próximos días se celebrará una serie de actos conmemorativos para marcar los noventa años de historia conjunta. Esta tarde, Peña y los príncipes herederos participarán en el acto de embanderamiento de una potente draga donada a Paraguay por Japón, mientras que el viernes contará con una serie de eventos y festejos que reunirán representantes de la comunidad japonesa y autoridades de ambos países.

Akishino también espera reencontrarse con sus conterráneos para expresar su agradecimiento por su contribución como puente entre ambas naciones. "Quienes emigraron de Japón son personas mayores. Durante la visita, espero escuchar sus historias y reunirme con las generaciones más jóvenes, incluyendo la segunda y la tercera", dijo en una rueda de prensa previa al viaje.

Así como otros países de la región, la emigración japonesa a Paraguay fue parte de un programa del gobierno japonés iniciado a finales de la década de 1860 para abordar la sobrepoblación y la pobreza en las zonas rurales agrícolas. El plan consistía en enviar a los inmigrantes a trabajar en plantaciones o cultivos, pero muchos terminaron en zonas no aptas para la agricultura y sufrieron duras condiciones.