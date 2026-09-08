"Es una devastación total"

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Miami, Flo.- Las cinco personas que murieron cuando un avión de carga de Amazon se despistó a toda velocidad el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami viajaban a bordo de una vagoneta que transportaba a siete trabajadores de una empresa de limpieza y de una camioneta que fue impactada fuera de los terrenos del aeródromo, informó el lunes la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus iniciales en inglés), Jennifer Homendy.

Homendy calificó la escena como una de "devastación total". No detalló cuántas personas iban en la camioneta ni dónde se localizaron los cuerpos.

Homendy recorrió la ruta que siguió el Boeing 767, señalando las marcas de neumáticos desde el pavimento hacia el césped, la vagoneta destrozada, cercas derribadas, el equipo de navegación y la camioneta aplastada fuera de los terrenos del aeropuerto.

Entre los restos estaban las bolsas de aire de los vehículos y equipamiento de los vehículos, del avión y del aeropuerto, así como "cercas por todas partes", declaró la funcionaria.

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"Es bastante extenso. Es difícil de ver y estoy segura de que también debió haber sido muy difícil para los equipos de respuesta", puntualizó Homendy.

"En total, el avión pasó unos 400 metros de la superficie pavimentada. Había escombros por todas partes", dijo.

"En una palabra, lo describiría como devastador. Devastación total", reiteró Homendy.

La vagoneta estaba "hecha pedazos. Sin duda debió ser devastador", declaró. El vehículo pertenecía a Professional Ocean Service Corp., un contratista de limpieza de aerolíneas.

Los investigadores federales que examinan la causa pasaron el lunes determinando si el avión tocó tierra demasiado tarde como para frenar de forma segura.

Un video del aterrizaje del domingo parece mostrar al Boeing 767 flotando sobre la pista durante demasiado tiempo antes de tocar tierra. Expertos en aviación dijeron que los investigadores buscarán determinar exactamente dónde aterrizó el avión y, en caso de haber pasado del punto de contacto, por qué los pilotos no abortaron el intento de aterrizaje y dieron la vuelta para intentarlo de nuevo.