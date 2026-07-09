¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LONDRES (AP) — Andy Burnham está al borde de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido tras asegurar el jueves el respaldo del 80% de los legisladores laboristas en una contienda por el liderazgo del partido.

El día en que se abrieron las nominaciones en la elección para reemplazar al primer ministro Keir Starmer, Burnham aseguró el apoyo de 322 de los 403 miembros laboristas del Parlamento, superando con creces los 81 necesarios para postularse.

Eso hace casi imposible que otro legislador consiga suficiente apoyo para desafiarlo, una posibilidad que de antemano era poco probable.

Burnham dijo en redes sociales que estaba "profundamente agradecido" por el apoyo de los diputados laboristas, que "refleja una creencia compartida de que el Reino Unido necesita un nuevo enfoque de la política".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los legisladores subieron trabajosamente durante todo el día por una estrecha escalera hacia una oficina laborista en el edificio del Parlamento para firmar los documentos de nominación para Burnham, quien ha pasado de ser alcalde del Gran Manchester a líder en espera en el espacio de unas pocas semanas.

"Todo está empezando a sentirse muy real", manifestó Burnham en un video en redes sociales, en el que confirmó que se había nominado a sí mismo.

Las nominaciones permanecerán abiertas hasta el 16 de julio. Es muy probable que Burnham sea anunciado como el nuevo líder laborista al día siguiente y que se convierta en primer ministro tras una reunión con el rey Carlos III el 20 de julio.

La democracia parlamentaria del Reino Unido permite que los partidos gobernantes cambien de líder y, por lo tanto, de primer ministro, sin necesidad de una elección general. La próxima elección nacional no tiene que celebrarse hasta 2029.

Otros posibles aspirantes ya se han descartado. El exministro de Defensa Al Carns, que estaba sopesando postularse, confirmó a última hora del miércoles que no desafiará a Burnham.

"Esperaba que una contienda por el liderazgo nos diera la oportunidad de un debate adecuado", expresó Carns en un comunicado. "Pero meses de política interna laborista no es lo que el país necesita ahora mismo. Tenemos que ponernos a trabajar. Andy Burnham se ha ganado esto y cuenta con todo mi respaldo".

Starmer anunció el mes pasado que renunciará tan pronto como su partido de centroizquierda eligiera a un sucesor. Fue elegido con una victoria aplastante en julio de 2024, pero dimitió tras dos años en el cargo marcados por tropiezos y errores de juicio que erosionaron su posición ante su partido y el público.

Burnham pasó casi una década al frente del Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, antes de regresar al Parlamento al ganar una elección especial el mes pasado.

Promete un cambio de gran alcance y se compromete a revertir casi dos décadas de bajo crecimiento desde la crisis financiera de 2008 mediante un enfoque bautizado como "manchesterismo", que consiste en aprovechar dinero privado y público para invertir en áreas como transporte, vivienda e infraestructura.

Pero afrontará muchos de los mismos desafíos políticos y económicos que Starmer, entre ellos una economía lenta, sistemas de salud y bienestar social sobrecargados y el apretón del costo de vida.

También prometió continuidad en política exterior y que el "compromiso del gobierno con la OTAN y con el disuasivo nuclear del Reino Unido seguirá siendo absoluto". Escribiendo el jueves en The Times de Londres, afirmó que el Reino Unido seguirá siendo un aliado firme de Estados Unidos y un sólido apoyo de Ucrania.

Críticas y postura de Burnham sobre conflictos internacionales

Pero, en una crítica implícita a Starmer, Burnham dijo más tarde que el Partido Laborista "no lo hizo bien" al inicio de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. En un mensaje en video, Burnham condenó los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel por milicianos de Hamás, que mataron a alrededor de 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes.

Burnham también señaló que el gobierno británico había sido "demasiado lento en pedir un alto el fuego" en el conflicto que ha dejado 73.110 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. El Ministerio está integrado por profesionales médicos que mantienen registros detallados considerados en general fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes.

Dijo que el Reino Unido considerará "más sanciones, tanto contra quienes están involucrados en la violencia en Gaza, como también examinando medidas para prohibir el comercio de bienes con asentamientos ilegales".