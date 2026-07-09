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KIEV, Ucrania (AP) — Drones ucranianos alcanzaron más instalaciones energéticas rusas el jueves y prendieron fuego a dos barcos petroleros en el mar de Azov, al día siguiente de que el presidente estadounidense Donald Trump se comprometiera a conceder a Kiev una licencia para fabricar los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

Mientras tanto, un alto funcionario ucraniano advirtió que podría tomar un año o más para que el país produzca misiles interceptores Patriot.

Ucrania incendia depósitos petroleros y buques en Rusia con drones

El Kremlin declaró que el acuerdo de licencia reflejaba lo que calificó como la "ambivalencia" de Washington, pero señaló que apreciaba los esfuerzos de Trump para ayudar a negociar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, que Rusia lanzó hace más de cuatro años.

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Los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y otra infraestructura en toda Rusia han desencadenado una crisis generalizada de combustible, con escasez de gasolina y racionamiento reportados en múltiples regiones, y conductores esperando durante horas para llenar sus tanques. Moscú ha respondido intensificando su bombardeo sobre Kiev y otras ciudades, exponiendo la vulnerabilidad de Ucrania a los ataques con misiles balísticos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy describió los últimos ataques contra la infraestructura de Rusia como parte de la campaña de "sanciones de largo alcance", llevada a cabo en respuesta a la negativa de Moscú a detener los combates.

"Desde hace tiempo hemos propuesto que Rusia ponga fin a esta guerra, y cada día de retraso debería llevar la sensación de la guerra a donde todo comenzó: a Rusia", indicó Zelenskyy.

Ucrania golpea depósitos de petróleo en el oeste de Rusia y buques cisterna en el mar

El gobernador regional en funciones de la región occidental rusa de Tver, Vitaly Korolyov, señaló que un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad. En la región sureña de Stávropol, el gobernador Vladimir Vladimirov afirmó que drones ucranianos incendiaron depósitos de petróleo en Vyazniki, obligando a evacuar varios edificios de apartamentos cerca de la instalación.

En el mar de Azov, drones ucranianos incendiaron dos petroleros, según el gobernador de Rostov, Yuri Slusar, quien señaló que uno de los barcos seguía ardiendo y que las tripulaciones fueron evacuadas.

El ataque fue el más reciente de una serie de golpes contra petroleros en la zona en los últimos días, como parte de los esfuerzos de Ucrania por cortar los suministros de combustible a la península de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014.

Además de los ataques contra instalaciones petroleras en Stávropol y Tver, Zelenskyy apuntó que las fuerzas ucranianas golpearon infraestructura de combustible en lo profundo de Rusia, incluida una en Ufa así como una terminal de carga de petróleo en la región de Rostov más cercana a Ucrania.

El Ministerio ruso de Defensa informó que las defensas aéreas derribaron 73 drones ucranianos desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que Rusia lanzó anoche 94 drones de ataque de largo alcance y dos misiles balísticos. Aunque 72 drones fueron interferidos o interceptados, 19 drones y ambos misiles causaron daños en 13 ubicaciones, precisó.

Trump concede licencia para producción Patriot; Ucrania advierte demora

Trump afirmó durante la reunión del miércoles con Zelenskyy, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía, que Estados Unidos atenderá la solicitud ucraniana y le dará una licencia para fabricar sistemas antiaéreos Patriot. También elogió a Zelenskyy por hacer "un trabajo increíble", un marcado cambio de tono respecto a críticas anteriores al líder ucraniano.

Pero establecer la producción nacional de los sistemas móviles tierra-aire llevará muchos meses, advirtió Serhii Beskrestnov, asesor del ministro de Defensa de Ucrania.

Una licencia de producción normalmente vendría acompañada de documentación técnica de procesos, capacitación para especialistas, contactos de proveedores y consultores extranjeros para ayudar a poner en marcha la fabricación, escribió Beskrestnov en Telegram.

El principal obstáculo sería el tiempo, más que la capacidad técnica u organizativa de Ucrania, añadió.

Informes recientes de medios señalaron dos posibles cuellos de botella: el largo ciclo de producción de algunos componentes subcontratados, que podría tomar de 12 a 24 meses, y la limitada producción global de piezas como componentes suministrados por Boeing y L3Harris, agregó Beskrestnov.

El Pentágono había firmado contratos para ampliar la capacidad de producción, dijo, pero añadió que el cronograma para que esos contratos se traduzcan en un aumento de la producción seguía sin estar claro.

"Estados Unidos ha reconocido a Ucrania como un país que está listo para hacer esto", declaró Zelenskyy el jueves, respondiendo a preguntas de periodistas en WhatsApp. "Ahora, después de nuestro acuerdo con el presidente, nuestros equipos, nuestros diplomáticos, los ministerios de Exteriores y los ministerios de Defensa necesitan acordar todos los detalles técnicos restantes. Cuanto antes lleguemos a esos acuerdos, antes podremos producir Patriots".

Alemania también tiene una licencia para producir sistemas Patriot, y en 2022, Raytheon y MBDA Deutschland anunciaron que planeaban fabricar misiles Patriot GEM-T en el país, según un comunicado de prensa de entonces. El objetivo era producirlos en una instalación alemana y, en última instancia, proporcionarlos a otros aliados europeos.

La instalación está prevista para abrir en septiembre, con la primera entrega de misiles el próximo año y Ucrania como el primer destinatario, según Defense Express, una publicación en línea ucraniana orientada a temas militares.

Kremlin dice que los ataques ucranianos no acelerarán la paz

Al comentar la declaración de Trump sobre las licencias de misiles Patriot, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov ofreció una respuesta vaga, diciendo que Moscú está al tanto del apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania, pero aprecia el compromiso declarado de Washington de ayudar a lograr la paz.

"La posición de Estados Unidos es algo ambivalente", sostuvo Peskov en una llamada con periodistas. "Aun así, a diferencia de los europeos, Estados Unidos mantiene el deseo de facilitar un avance hacia un proceso de paz. Pueden estar equivocados o errados a veces, pero vemos ese deseo como sincero. Lo acogemos con satisfacción y esperamos que una vez que los estadounidenses logren resolver la situación respecto a Irán pese a las importantes complicaciones involucradas, sus esfuerzos en el frente ucraniano se reanuden".

Preguntado sobre el comentario de Trump de que los ataques ucranianos en lo profundo de Rusia podrían acelerar un acuerdo de paz, Peskov reafirmó que cuantos más ataques lance Kiev, más amplia será la "zona de seguridad" que Moscú buscará abrirse paso en Ucrania mediante lo que el Kremlin llama su "operación militar especial".

"Es un error pensar que la escalada y la presión militar podrían allanar el camino hacia un acuerdo pacífico", aseguró Peskov. "Una mayor escalada puede prolongar la operación militar especial, no podemos decir con precisión en qué medida, pero nos obligará a crear una zona de seguridad más grande, una zona de amortiguamiento más grande".

Ucrania ha instado a Estados Unidos y a otros aliados a proporcionar garantías de seguridad vinculantes como parte de cualquier posible acuerdo de paz, incluida la presencia de fuerzas de la OTAN. Rusia ha advertido enérgicamente contra la presencia de cualquier tropa de la OTAN en Ucrania, diciendo que las consideraría objetivos legítimos.

Preguntado el miércoles si estaría dispuesto a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania como parte de las garantías de seguridad, Trump respondió diciendo "si es necesario, sí", pero argumentó que podría no ser necesaria si se alcanza un acuerdo de paz.

"Cuando tengamos un acuerdo, vamos a tener un acuerdo, con garantía de seguridad o sin garantía de seguridad", indicó Trump mientras estaba sentado junto a Zelenskyy.

Al comentar el tema, Peskov advirtió que un intento de establecer una zona de exclusión aérea equivaldría a "fuerzas militares de la OTAN activas en el territorio de Ucrania — exactamente contra lo que se libra la operación militar especial".

Peskov aseveró que el presidente Vladímir Putin está "abierto al diálogo" y listo para otra llamada telefónica con Trump.