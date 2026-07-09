Incendio en fábrica de calzado en Fujian deja 28 muertos

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BEIJING (AP) — Un incendio estalló en una fábrica de calzado en la provincia oriental china de Fujian el jueves, dejando 28 muertos, reportó la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente chino Xi Jinping exigió "un esfuerzo total de búsqueda y rescate", e instó a una investigación rápida del incidente y a "buscar estrictamente que los responsables rindan cuentas".

Acciones de la autoridad

El incendio comenzó en una fábrica de la empresa de calzado Huiteng en la ciudad de Jinjiang, indicó el Departamento de Bomberos de la ciudad en un comunicado. De momento se desconoce la causa del incendio. Jinjiang es conocida como la capital del calzado de China.

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Al momento del incendio, en el edificio había 237 trabajadores de la fábrica y dos visitantes. Las autoridades evacuaron o rescataron a 213 personas, dos de las cuales fueron declaradas muertas tras su trasladado a un hospital. Otras 26 personas desaparecidas fueron confirmadas posteriormente como muertas, según la televisora estatal CCTV.

Xinhua publicó que el propietario de la fábrica y otras personas a cargo han sido detenidos y que las cuentas de la empresa han sido congeladas.

Un video de CCTV muestra la fachada de un edificio de varios pisos carbonizada y cubierta de humo blanco. Imágenes anteriores muestran que había fuego en varios pisos y que el edificio estaba envuelto en un denso humo negro.

Detalles confirmados

El incendio comenzó en el primer nivel de un edificio de concreto de cinco pisos, donde se ubicaban un taller y un almacén. Los materiales que se quemaban incluían componentes de calzado, que son altamente inflamables y ayudaron a que el fuego se propagara rápidamente, según CCTV.

Un funcionario local del Departamento de Bomberos dijo en una entrevista con la televisora estatal que material de suelas apilado en las escaleras hizo mucho más difícil que los bomberos llegaran a las llamas y las apagaran.

CCTV agregó que el Departamento de Bomberos envió a 183 personas y 35 vehículos a la fábrica y que las llamas abiertas fueron extinguidas después de unas cuatro horas. Xinhua publicó posteriormente que más de 500 personas se unieron a la operación de rescate y búsqueda.

La seguridad laboral ha sido un problema persistente en China. En mayo, una explosión en una planta de fuegos artificiales en la ciudad de Changsha, en la provincia central de Hunan, mató al menos a 37 personas. En 2024, un incendio en una instalación de refrigeración en construcción mató a 39 personas en la ciudad de Xinyu, en la provincia suroriental de Jiangxi.

Las autoridades han ordenado repetidamente a las empresas que revisen los riesgos en el lugar de trabajo. Datos oficiales muestran que 18.261 personas murieron en casi 20.000 accidentes laborales en todo el país en 2025, una disminución respecto al año anterior.