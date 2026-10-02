logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a ciudadanía estadounidense

El Senado aprobó modificar artículos para exigir renuncia a otra nacionalidad a candidatos presidenciales y a gubernaturas.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 05:33 p.m.
A
Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a ciudadanía estadounidense
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- La coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Nayarit, Jasmine Bugarín, comenzó el trámite con el fin de renunciar a la ciudadanía estadounidense.

      ¿Qué declaró Jasmine Bugarín sobre su renuncia?

      Así lo anunció la senadora con licencia del PVEM a través de redes sociales. "Voy saliendo del consulado americano en Guadalajara, Jalisco. Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense".

      Comentó que, en cambio, la soberanía nacional de México es irrenunciable, "que debemos proteger y defender". "Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y mi lealtad a México", declaró.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Agregó que el país es su patria y su lealtad estará siempre con ella, además de que su compromiso y el motivo de su servicio público con Nayarit,

      "Les seguiré contando cómo va avanzando este proceso", concluyó.

      Reforma constitucional y contexto político

      Cabe decir que el pasado 29 de septiembre el Senado de la República aprobó con 86 votos a favor, de Morena, PT y PVEM, y 43 en contra de PRI, PAN y MC, la iniciativa de reforma de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en contra de que los aspirantes a la Presidencia, a gubernaturas y la jefatura de gobierno cuenten con dos nacionalidades.

      El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acerca de las características que deben tener los candidatos a estos cargos de elección popular.

      "Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, sólo quedarse con la mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro estado", detalló la consejera jurídica del ejecutivo federal Luisa María Alcalde durante su presentación.

      Después de la aprobación, la conversación abordó la doble nacionalidad de Bugarín, candidata a la gubernatura nayarita en la elección de 2027, debido a que nació en Estados Unidos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Claudia Sheinbaum anuncia regulación para redes sociales tras ataques
      Claudia Sheinbaum anuncia regulación para redes sociales tras ataques

      Claudia Sheinbaum anuncia regulación para redes sociales tras ataques

      SLP

      AP

      Investigaciones apuntan a fanatismo como móvil de agresores en Coahuila.

      Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a ciudadanía estadounidense
      Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a ciudadanía estadounidense

      Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a ciudadanía estadounidense

      SLP

      El Universal

      El Senado aprobó modificar artículos para exigir renuncia a otra nacionalidad a candidatos presidenciales y a gubernaturas.

      Adolescente habría sido testigo del multihomicidio en Montemorelos
      Adolescente habría sido testigo del multihomicidio en Montemorelos

      Adolescente habría sido testigo del multihomicidio en Montemorelos

      SLP

      El Universal

      Un menor de 14 años presenció el multihomicidio en Montemorelos y es pieza clave en la investigación.

      Hallan dos cuerpos en Huauchinango: podrían ser trabajadores de CFE
      Hallan dos cuerpos en Huauchinango: podrían ser trabajadores de CFE

      Hallan dos cuerpos en Huauchinango: podrían ser trabajadores de CFE

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República investiga el caso tras el hallazgo cerca de la autopista México-Tuxpan.