Trump anuncia pausa en ataques a Irán tras acuerdo preliminar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ordenará a las fuerzas estadounidenses abstenerse de nuevos ataques contra Irán, y aseguró que sus aliados de Oriente Medio han acordado las bases de un acuerdo para poner fin a la guerra después de cinco meses.

El acuerdo en ciernes "incluirá la APERTURA INMEDIATA, COMPLETA Y TOTAL DEL ESTRECHO DE ORMUZ, y el fin de la amenaza nuclear de Irán", escribió Trump en una publicación en redes sociales el sábado por la noche.

"Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del MUNDO y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, sujeto a poder concretar rápidamente un ACUERDO", afirmó Trump.

Trump ha anunciado pausas a los bombardeos en Irán en varias ocasiones desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, pero luego la situación se ha desmoronado y los combates se han reanudado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ministro iraní de Defensa dijo en X que el país "no estaba ni sorprendido ni pasivo" tras el anuncio de Trump y señaló que Irán continúa en alerta ante amenazas concretas de Estados Unidos.

Si bien los líderes de Irán parecen unidos en una estrategia de guerra que señala fortaleza y resistencia, parece estar gestándose una lucha por el control dentro del liderazgo de la teocracia entre quienes se oponen a toda negociación con Estados Unidos y otros que cuentan con la presión militar para ganar en la mesa de negociaciones.

La nueva propuesta devolvería a las partes a la mesa de negociaciones

Un funcionario regional dijo que la propuesta anunciada por Trump el fin de semana pide que Estados Unidos e Irán regresen a las negociaciones y sigan resolviendo muchos de los asuntos que han frenado avances previos en el acuerdo.

El funcionario, que participa en los esfuerzos de mediación, indicó que la propuesta contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y la suspensión de ataques en toda la región, incluidos los de milicias respaldadas por Irán en Irak contra los países árabes del Golfo Pérsico y Jordania.

Estados Unidos, a cambio, pondrá fin a su bloqueo naval sobre Irán y permitirá que Teherán exporte su petróleo, tal como se establece en el acuerdo tentativo de alto el fuego, agregó.

Aún no se ha alcanzado ningún acuerdo, pero los esfuerzos de mediación están en marcha, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

Trump dijo que Israel se suma a su compromiso de poner fin a la guerra mediante la implementación del acuerdo de alto el fuego. Israel no comentó públicamente el anuncio.

El jueves, Trump también anunció un acuerdo de desarme con Hamás en Gaza. Pero el domingo, un funcionario israelí dijo a The Associated Press que Israel ha compartido "serias preocupaciones de seguridad" con la Casa Blanca al respecto.

Mientras tanto, palestinos informan de un aumento en la magnitud de los ataques israelíes en todo el enclave, con al menos 12 personas muertas durante la noche y hasta la tarde del domingo. El ejército de Israel dijo que los ataques tuvieron como objetivo a milicianos.

Los saudíes, preocupados por represalias de Irán

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, líder de facto del reino, habló por teléfono con Trump el sábado y planteó preocupaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos escalara el conflicto con Irán, según la agencia de prensa saudí.

Los saudíes, de acuerdo con la persona informada sobre el contenido de la llamada pero no autorizada a comentar públicamente, temen que Teherán responda con ataques contra la infraestructura energética del reino y de otros países del golfo Pérsico. La llamada ocurrió antes del anuncio de Trump en redes sociales, dijo la persona.

El príncipe heredero buscó aclaraciones de Trump sobre qué posible nueva acción estaba sopesando tomar contra Irán, según la persona.

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a comentar públicamente y pidió el anonimato, confirmó que los líderes hablaron el sábado, pero no ofreció detalles.

Irán ha atacado repetidamente embarcaciones que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz sin su autorización como parte de su conflicto en curso con Estados Unidos.