Trump anuncia acuerdo con aliados para fin de guerra con Irán

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WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado por la noche en una publicación en redes sociales que sus aliados en Oriente Medio han acordado los parámetros de un arreglo para poner fin a la guerra con Irán y señaló que, por ahora, se abstendrá de ordenar nuevos ataques en el conflicto de cinco meses.

Trump añadió que el acuerdo en gestación "incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán".

"Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, a condición de poder concretar rápidamente un acuerdo", afirmó Trump.

Agregó que Israel ha aceptado sumarse a Estados Unidos en el compromiso de intentar completar el acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra.

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Irán no ofreció ninguna reacción pública inmediata al anuncio de Trump.

Un nuevo giro abrupto en cinco meses de conflicto

El anuncio del presidente marcó otro giro notable en el conflicto — apenas al día siguiente de sugerir a la prensa que estaba cerca de reanudar fuertes ataques militares para obligar al régimen a sentarse a la mesa de negociaciones.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, iniciando una guerra que Trump dijo que tenía como objetivo destruir las capacidades de misiles de Teherán, impedir que obtenga un arma nuclear y poner fin a su apoyo a grupos armados aliados. Pero los objetivos declarados y los plazos del conflicto han cambiado repetidamente.

Un acuerdo provisional alcanzado a mediados de junio detuvo los combates y se suponía que allanaría el camino para un acuerdo permanente, pero se desmoronó en cuestión de semanas cuando Irán reanudó los ataques contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Un anuncio tras la llamada de Trump con el heredero saudí

Previamente durante la jornada, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el líder de facto del reino, en una llamada telefónica con Trump, planteó preocupaciones de que Estados Unidos pudiera escalar el conflicto con Irán, según una persona familiarizada con la conversación de los mandatarios.

La conversación, que fue reportada primero por el medio de noticias Axios, se produjo mientras Trump sopesaba si llevar a cabo nuevos ataques contra Irán.

Según la persona informada sobre el contenido de la llamada pero no autorizada a comentar públicamente, a los saudíes les preocupa que si Estados Unidos ataca la infraestructura energética de Irán o lleva a cabo ataques masivos contra puentes o plantas eléctricas, Teherán podría responder con ataques contra la infraestructura energética del reino saudí y de otros países del golfo Pérsico.

Durante la llamada del sábado, el príncipe heredero buscó aclaraciones de Trump sobre qué posible nueva acción está sopesando tomar contra Irán, dijo la persona.

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a comentar públicamente y solicitó el anonimato, confirmó que los mandatarios hablaron el sábado, pero no ofreció ningún detalle sobre el contenido de su conversación.

A principios de esta semana, Arabia Saudí se sumó a Estados Unidos en ataques contra múltiples sitios de logística y armas utilizados por milicias respaldadas por Irán en Irak, pero ha instado a Washington y Teherán a volver a la mesa de negociaciones para buscar un desenlace al conflicto.

El príncipe heredero también envió a su hermano, el ministro de Defensa saudí Khalid bin Salman, a Washington el miércoles para reuniones por separado con Trump y el vicepresidente JD Vance para comentar la estrategia sobre Irán.

Y Trump se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el martes en la Casa Blanca, su primera reunión en persona desde el inicio de la guerra en febrero. El líder israelí ha instado a Trump a continuar con la guerra contra Irán.

La guerra es impopular, y se acercan las elecciones de medio término de noviembre

Lo que está en juego en una acción militar continuada de Estados Unidos es alto para Trump y su partido, ya que el conflicto, impopular entre muchos estadounidenses, ha sacudido la economía mundial apenas meses antes de las cruciales elecciones de medio término en noviembre.

El presidente había prometido tomar represalias después de que el ejército estadounidense frustró un ataque sorpresa a principios de esta semana por parte de Irán contra una base estadounidense en Jordania.

Trump mostró el viernes su creciente frustración con el conflicto, diciendo a los reporteros que "solo queremos ganar" en Irán y que Estados Unidos golpeará a Irán "muy duro" hasta que ya no puedan soportarlo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se hizo eco del presidente, señalando que Teherán el mes pasado firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre una tregua pero luego rápidamente "lo rompió, disparó contra barcos comerciales y mató a soldados estadounidenses".

Funcionarios estadounidenses estaban en vilo antes de la declaración de Trump del sábado por la noche. Y el propio Trump en su publicación en redes sociales dijo que el ejército estadounidense estaba "listo para actuar" y preparado para mostrar "niveles de Terror Militar, Fuerza y Poder no vistos desde la Segunda Guerra Mundial".

Más temprano en el día, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas alertas de seguridad para estadounidenses en 10 países de la región para que extremen la precaución debido al aumento de las tensiones con Irán.

Las advertencias —que abarcan Baréin, Israel, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— instaron a los ciudadanos estadounidenses a prepararse para la posibilidad de cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo y otras complicaciones en los desplazamientos.

Irán lleva a cabo nuevos ataques en el golfo

Mientras tanto, el ejército de Kuwait dijo el sábado que sus fuerzas respondieron a ataques con drones por parte de Irán.

En un comunicado, el mayor general Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, dijo que los drones impactaron "una serie de instalaciones vitales", incluida una estructura gubernamental en el norte del país. Dijo que no hubo víctimas.

La Marina británica dijo el sábado que un petrolero fue alcanzado y que una explosión separada ocurrió cerca de una embarcación en el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán. No se reportaron víctimas en ninguno de los incidentes, dijo. La Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido dijo que un proyectil desconocido impactó la embarcación el viernes a 11 millas náuticas al noreste de Lima, Omán. El ataque dañó la sala de máquinas del buque.

El grupo dijo que el sábado se reportaron un gran chapoteo y una explosión cerca de otro petrolero mientras navegaba a 21 millas náuticas al noroeste de la ciudad de Khasab.