Defiende regidora topes en Chapultepec: "Buscan evitar más muertes"

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La regidora capitalina Margarita Hernández Fiscal respaldó la colocación de topes sobre la avenida Chapultepec al señalar que la medida responde a problemas de velocidad excesiva, arrancones y siniestros viales registrados en esa zona, algunos de ellos con consecuencias fatales.

La edil explicó que desde hace aproximadamente un año el Cabildo ha recibido reportes ciudadanos relacionados con la circulación a alta velocidad en esa vialidad. Indicó que, además de las molestias por los arrancones, existen antecedentes de accidentes que han cobrado la vida de personas, situación que motivó la búsqueda de alternativas para mejorar la seguridad vial.

Hernández Fiscal recordó que previamente se habían planteado propuestas para reforzar la señalización y realizar intervenciones en cruces, entre ellas algunas impulsadas por el regidor Edgardo Jasso. Sin embargo, señaló que las áreas técnicas del Ayuntamiento determinaron que en Chapultepec era necesario implementar medidas adicionales.

La regidora sostuvo que la decisión de instalar los bordos correspondió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Dirección de Obras Públicas, dependencias que consideró responsables de los aspectos operativos y técnicos de la intervención.

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Añadió que, de acuerdo con información proporcionada por personal de Seguridad Pública, la medida está sustentada en un estudio técnico que será dado a conocer posteriormente. Asimismo, reconoció que aún falta la colocación de señalética complementaria, trabajos que continuaban desarrollándose en los días recientes.

Finalmente, Hernández Fiscal señaló que la intervención forma parte de las acciones vinculadas al programa de cruces seguros impulsado por el Cabildo. Agregó que los resultados de la instalación de topes podrán evaluarse con el tiempo para determinar si la medida contribuye a reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por la zona.