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Sánchez Zumaya aceptaría una eventual derrota

Sería candidato del PT a la gubernatura del estado

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Sánchez Zumaya aceptaría una eventual derrota
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      Gerardo Sánchez Zumaya aseguró que está dispuesto a retirar sus aspiraciones para encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí si la encuesta de Morena determina que alguno de los perfiles inscritos tiene mejores condiciones para liderar la alianza. Sin embargo, advirtió que, de no concretarse ese escenario, el PT mantiene su participación en el proceso.

      La postura del aspirante se da mientras Morena define el mecanismo con el que elegirá a la persona que coordinará los trabajos del movimiento rumbo a la elección de la gubernatura de 2027, en un proceso que, además de los ocho perfiles registrados, se podría incluir a la dirigente estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, pese a que no se inscribió formalmente, según informó el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno.

      Cuestionado sobre la posibilidad de que otro de los aspirantes encabece la alianza, Sánchez Zumaya sostuvo que respaldará esa decisión si la encuesta así lo establece.

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      "Si hay un perfil mejor que el mío, yo me sumo(...) Si de los que se inscribieron hay un mejor perfil que encabece esta alianza, estoy dispuesto a bajarle, si así es la decisión de la mayoría y si la encuesta sí lo marca", declaró.

      No obstante, también señaló que esa disposición depende del resultado de la medición y de los acuerdos entre las fuerzas políticas. "Si no, bueno, está el PT participando y para adelante", respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el partido compita con una ruta propia.

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      En el proceso interno se registraron Aid Ávila Covarrubias, Daniel Montelongo Ortiz, Gerardo Sánchez Zumaya, Ana Dora Cabrera Vázquez, Carlos Arreola Mallol, Angélica Mendoza Camacho, José Antonio Lorca Valle y Montserrat Balcorta Sobrino. Así mismo, Morena también podría medir a Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, si la Comisión Nacional de Elecciones determina incorporar su perfil a la encuesta que definirá quién encabezará los trabajos del partido en San Luis Potosí rumbo al proceso electoral de 2027.

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