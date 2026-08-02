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Galindo seguirá al frente de la alcaldía pese al proceso interno del PAN

Galindo señaló que es temprano para hablar de candidaturas y que su prioridad es la capital potosina.

Por Rolando Morales

Agosto 02, 2026 11:23 a.m.
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Galindo seguirá al frente de la alcaldía pese al proceso interno del PAN
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que su incorporación a la Coordinación Estatal de la Patria y la Familia del PAN represente, por ahora, la posibilidad de dejar la presidencia municipal para buscar la gubernatura en 2027.

      Cuestionado sobre un eventual alejamiento del cargo si avanza dentro del proceso interno panista, el edil consideró que todavía es temprano para hablar de definiciones electorales, ya que los tiempos oficiales aún no comienzan.

      Galindo señaló que actualmente participa en los espacios políticos de los partidos que respaldaron su candidatura a la alcaldía, al tiempo que comparó el nombramiento otorgado por el PAN con la designación honorífica que recibió anteriormente por parte del PRI como "Defensor de México".

      Indicó que conforme se acerque el proceso electoral se irán definiendo los calendarios y las decisiones políticas, por lo que evitó adelantar escenarios sobre una posible candidatura.

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      Mientras tanto, aseguró que su atención sigue centrada en la administración municipal y en los asuntos de la capital potosina, independientemente de los proyectos políticos que puedan surgir hacia el futuro.

      "Lo importante, independientemente del proceso electoral y lo que venga, es que no pierdo de vista la ciudad", comentó el alcalde, al insistir en que continuará enfocado en las tareas de gobierno mientras llegan los tiempos electorales.

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