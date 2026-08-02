Enfermo asesina a su madre y le quema la casa

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CIUDAD VALLES.- Un hombre que presuntamente tiene problemas de salud mental, golpeó a su madre hasta privarla de la vida y posteriormente prendió fuego a la vivienda. Policías de la Guardia Civil Estatal lo detuvieron en una rápida intervención.

Vecinos de la calle Libertad, en la colonia Hidalgo, comentaron que desde la tarde del viernes reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que un hombre identificado como Adán hacía un escándalo en su casa y se escuchaba que rompía objetos.

El inmueble se ubica entre las calles Berlín y Prolongación Londres, en la parte trasera del Panteón Municipal. Los vecinos señalaron que, pese a los llamados, ninguna autoridad acudió.

Además, aseguraron que no era la primera vez que Adán causaba desmanes, pues sabían que padecía una enfermedad mental e incluso estaba bajo tratamiento médico; sin embargo, en ocasiones sufría crisis.

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La mañana de este sábado los gritos fueron más intensos, esta vez de una mujer que pedía auxilio. Era la hermana de Adán, quien decía que él había prendido fuego a la casa y que su mamá estaba dentro.

Nuevamente se reportó la emergencia al 9-1-1 y, minutos después, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, socorristas y policías. Al ingresar a la vivienda encontraron una escena aterradora: en el suelo estaba tendida Anastacia "N", madre del presunto agresor. Se encontraba totalmente desnuda, con el cráneo destrozado y quemaduras en las piernas.

La hija de la víctima, hermana del presunto responsable, fue rescatada con vida. Presentaba lesiones que, aparentemente, no ponían en riesgo su vida, además de una fuerte crisis emocional.

Policías de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Adán, quien se encontraba en un cuarto separado de la vivienda, donde también había provocado un incendio. En ese mismo lugar fueron encontrados tres perros sin vida, a los que presuntamente también habría ultimado.

El sujeto fue trasladado a la comandancia regional y sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.