Sacan provecho de explotación animal

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En una carretera de Chiapas un camión volcó mientras traficaba de manera ilegal a 13 capibaras. Al ser un roedor exótico no originario del país, los locatarios los identificaron como ratas gigantes.

No hay registros periodísticos de ese suceso en 2020, durante el confinamiento por la COVID-19. Esa historia de rescate la cuenta a sus visitantes "Acuario Michin", un Predio para Manejo de Vida Silvestre (registro DGVS-PIMVS-2085-CDMX/22) que exhibe a dos de los que sobrevivieron en su sede de la Ciudad de México, ubicada dentro de una plaza comercial.

Ambos capibaras, una especie que se popularizó en redes sociales por una canción, habitan en la parte externa del Acuario, frente al área de comida al aire libre. La tarjeta informativa mostrada en su sitio de exhibición, que les ofrece un pequeño estanque, dice que prefieren pasar el mayor tiempo en el agua. Pero si el visitante paga 150 pesos extras al costo de entrada de hasta 379 pesos, tendrá la "experiencia" de tenerlo a sus pies mientras le da de comer vegetales.

En ese mismo letrero el Acuario aclara que no son sujetos al proceso de liberación porque no se cuenta con documentos que demuestren su historial médico ni lugar de procedencia

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Que los animales silvestres estén en cautiverio es un "mal necesario" para su resguardo, ya que luego de ser extraídos de su hábitat ya no son capaces de sobrevivir en un estado de libertad, coinciden trabajadores especializados del Zoológico "Parque del Pueblo", en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Sin embargo, hay casos de Predios para Manejo de Vida Silvestre que, bajo el manto de la conservación, explotan comercialmente a sus ejemplares.

El objetivo de los zoológicos no solo es el resguardo de los animales rescatados de circos o de posesión y tráfico ilegal, sino también tienen fines de educación ambiental y la reproducción para su conservación. Pero hay Predios de Manejo de Vida Silvestre que llevan la "educación con entretenimiento" al máximo aprovechamiento comercial.

En México hay 11 Predios o Instalaciones para Manejo de Vida Silvestre (PIVMS) que exhiben a los populares capibaras, de acuerdo con la respuesta de la Semarnat a la solicitud de información con folio 330026725001468 emitida en junio de 2025.

Pero en "Acuario Michin" los capibaras no son los únicos ejemplares que, a la par de que forman parte de un programa de rescate, son vendidos a los asistentes como "experiencias" o "interacciones".

Este predio ubicado al norte de la Ciudad de México –junto con los zoológicos Parque Las Leyendas de Lima, Perú, y San Diego Zoo en California, EU–, forma parte de un programa internacional de reproducción y liberación del pingüino de Humboldt.

Esta especie habita en el Oceáno Pacífico a lo largo de la costa oeste de Sudamérica en Perú y Chile, pero se ha reducido su población por factores climáticos. En el Acuario lo protegen y le ofrecen un pingüinario con filtración de aire, eficiencia energética y calidad del agua.

Pero a la vez "trabaja". Si el visitante paga un costo extra a la entrada, los sacan del estanque para que puedan tocarlo y verlo de cerca a cambio de un pedazo de pescado.

En la misma situación de "educación con entretenimiento" tienen a los lémur de cola anillada, con quienes –si se paga un costo extra a la entrada– se puede entrar a su jaula para interactuar directamente, evitando abrazar, gritar o realizar movimientos bruscos, muestra el reglamento.

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Según la historia contada por el Acuario, una persona tenía ilegalmente a un par de lémures en una jaula con graves problemas de salud y, cuando tuvo crías, decidió entregárselos. Si bien sanaron sus heridas de la piel, necesitan medicamento para sobrevivir.

"Los zoológicos no son centros de conservación, son centros comerciales, compran y venden animales para poder atraer a su público y una fuente de ingresos que tienen es la venta de animales", reflexionó el director de Animal Heroes Jerónimo Sánchez.

En la Plataforma Nacional de Transparencia con datos sobre el registro o actualización de PIMVS en 2025, la Unidad de Datos también detectó a Paradise Village Country Club, ubicado en un fraccionamiento privado en la costa de Nayarit.

De acuerdo con el inventario reportado a la Semarnat en diciembre de ese año, el club de golf tiene un jaguar, dos flamencos, un cocodrilo de río y un venado cola blanca con sus respectivos marcajes.