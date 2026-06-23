Estados Unidos e Irán discuten inspecciones nucleares y plan en Ormuz

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ISLAMABAD (AP) — Estados Unidos e Irán mantenían una disputa el martes sobre si Teherán había acordado permitir inspecciones de la ONU en sus sitios nucleares. Mientras funcionarios negociaban sobre cómo poner fin de forma permanente a la guerra en Irán, surgió un plan para romper el cuello de botella del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Discrepancias sobre inspecciones nucleares entre Estados Unidos e Irán

La discrepancia sobre las inspecciones nucleares se produjo mientras el presidente de Irán se reunía con mediadores paquistaníes, y equipos técnicos de Estados Unidos e Irán continuaban las conversaciones en Suiza.

Una agencia de Naciones Unidas dijo el martes que se puso en marcha un plan para evacuar a miles de tripulantes varados en barcos a través del estrecho, un paso vital para los suministros energéticos mundiales y que Irán había bloqueado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra el 28 de febrero.

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Horas antes, un portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo a periodistas en Teherán que no se ha programado ninguna visita de inspectores de la ONU para examinar los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos el año pasado, rechazando los comentarios hechos un día antes por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. En respuesta, el presidente Donald Trump publicó en redes sociales que Irán acordó inspecciones nucleares en el futuro lejano, diciendo que sin esa concesión "¡no habría más negociaciones!"

El Organismo Internacional de Energía Atómica no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre su posible participación. Dicho organismo ha entrado y salido de Irán desde la guerra de 12 días de Israel en 2025, pero no se le ha concedido acceso a los sitios de enriquecimiento bombardeados que Estados Unidos atacó en su ofensiva.

Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque posee uranio altamente enriquecido que podría usarse para construir bombas atómicas, si decidiera hacerlo, según el OIEA.

Plan para evacuar tripulantes varados en estrecho de Ormuz

El plan para evacuar a 11.000 tripulantes varados en barcos se lleva a cabo en cooperación con Irán, Omán, todos los demás estados costeros de la región, Estados Unidos y la industria marítima, según el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez.

"Hemos obtenido las garantías de seguridad necesarias y hemos verificado exhaustivamente las condiciones para una navegación segura con el fin de apoyar estas operaciones", dijo en un comunicado.

La organización dijo que el traslado de los barcos se hará gradualmente para evitar cualquier riesgo de colisión.

Un ejecutivo de seguros marítimos celebró el avance. "Eso no puede ser más que una buena noticia para todos los involucrados", dijo Marcus Baker, jefe global de marina, carga y logística de Marsh en Londres.

Pero el incómodo alto el fuego ya ha sido puesto a prueba por Irán, que cerró el estrecho nuevamente por los combates entre Israel y Hezbollah, el grupo político-paramilitar respaldada por Irán en Líbano. La violencia volvió a estallar en ese país el martes.

Estados Unidos señaló que los negociadores también analizaron "mecanismos" para garantizar que el estrecho permanezca abierto. El tráfico de barcos aumenta, pero persisten preguntas sobre quién controla el paso.

La empresa de datos y análisis Kpler confirmó que 39 barcos cruzaron por el estrecho el lunes, después de unas 92 travesías entre el viernes y el domingo. Antes de la guerra, aproximadamente 100 barcos al día hacían el trayecto.

Dos portaaviones estadounidenses continuaban operando en Oriente Medio, dijo el Comando Central del ejército de Estados Unidos.

Primera visita del presidente de Irán a Islamabad desde que comenzó la guerra

El presidente iraní Masoud Pezeshkian y su homólogo paquistaní Asif Ali Zardari discutieron el martes una serie de temas, incluida la paz regional y la cooperación económica, según un comunicado de la presidencia en Islamabad.

Es la primera visita del presidente iraní desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán. El mandatario dijo en una conferencia de prensa después de su reunión que no se mencionó el programa de misiles iraní en el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán.

"Si no fuera por las capacidades de misiles de Irán, nuestro país habría sido saqueado y destruido", dijo Pezeshkian, prometiendo "nunca comprometer ni negociar nuestras capacidades de misiles".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, prometió después que su país seguiría desempeñando un papel para garantizar la paz en la región. También dijo que asistirá al funeral en Teherán del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió en los ataques aéreos iniciales de la guerra.

Irán dice que los negociadores se centraron en el alivio de sanciones, asuntos nucleares y más

En las conversaciones iniciales, que marcan el inicio de un proceso diplomático de 60 días que busca alcanzar un acuerdo permanente para poner fin a la guerra de Irán, Teherán y Washington acordaron crear una "célula de desconflicto" para abordar los combates en Líbano entre Israel y Hezbollah.

Irán indicó que las conversaciones técnicas en curso en Suiza han llevado a la creación de grupos de negociación específicos, que incluyen aquellos centrados en el alivio de sanciones, asuntos nucleares, reconstrucción y monitoreo, según un informe de la agencia de noticias estatal IRNA. Citando a Kazem Gharibabadi, un viceministro de Exteriores que encabeza las conversaciones, dijo que los países involucrados también formaron mecanismo de contacto sobre los barcos que se mueven por Ormuz.

Mientras tanto, la violencia volvió a estallar en el sur de Líbano cuando soldados israelíes abrieron fuego y mataron a dos personas. Los reportes sobre la violencia se produjeron después de dos días de calma tras un alto el fuego negociado el sábado. Cualquier reanudación de los intensos combates podría amenazar las conversaciones diplomáticas más amplias, ya que Irán ha exigido que una tregua total en Líbano debe ser parte de cualquier acuerdo integral.

Israel ocupa parte de Líbano e insiste en que debe ser capaz de atacar a milicianos que lanzan ofensivas hacia el norte de Israel.

El ejército israelí señaló que sus soldados dispararon contra cuatro miembros de Hezbollah que iban en una excavadora y una motocicleta y habían entrado en una zona de seguridad y no se detuvieron pese a recibir disparos de advertencia. La agencia estatal libanesa National News Agency informó que los dos hombres fueron asesinados junto a una excavadora que estaba despejando la carretera.

No se han reportado ataques aéreos ni bombardeos israelíes desde el domingo, y Hezbollah no ha reivindicado ningún ataque en lo que ha sido la pausa más larga en los combates desde que la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah estalló en marzo.

Discrepancia sobre el uso de fondos descongelados iraníes

Tras las conversaciones de alto nivel en Suiza, Vance, quien ayudó a encabezar las negociaciones, dijo que, si se descongelaban activos financieros iraníes, estos se utilizarían para comprar maíz, trigo y soya cultivados en Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores de Irán dijo el martes que las decisiones de Teherán sobre qué importar se basarían en "precios y calidad".

Netanyahu plantea nuevas dudas sobre el frágil alto el fuego en Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que su ejército todavía tiene "plena libertad de acción" en Líbano para frustrar cualquier amenaza.

Ni Israel ni Hezbollah son signatarios del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Netanyahu ha prometido mantener sus fuerzas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para Israel. Hezbollah se ha negado a detener los ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Netanyahu, Trump dijo "vamos a echarle un vistazo", y agregó que la situación "se resolverá".

La principal autopista que conduce hacia el sur desde Beirut estaba atascada el martes con personas desplazadas del sur de Líbano que regresaban a sus hogares. Entre ellas estaba Hawraa Nour El-Din, de la aldea de Khirbet Selm.

"No queremos que las negociaciones las haga el gobierno", dijo. "Queremos que Irán negocie en nuestro nombre, y estamos regresando victoriosos, les guste o no a todos".

En Washington, el Departamento de Estado dijo que una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano comenzó el martes con temas políticos y de seguridad en la agenda.