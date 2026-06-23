Cancela CEGAIP consulta de información sobre sus gastos

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La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no permitió el acceso a información solicitada por Pulso, a pesar de haber fijado una cita para su consulta en modalidad presencial.

La solicitud fue realizada desde el 1 de junio de 2026 mediante correo institucional de este medio, con el objetivo de conocer información relacionada con gastos en viáticos, gasolina, hospedaje, alimentación y uso de vehículos oficiales en la propia Comisión.

En medio de su eventual desaparición, la CEGAIP ya ha alegado falta de personal para retrasar procesos de transparencia y conmina a los solicitantes de información a consultarla de manera presencial

Como respuesta, la CEGAIP determinó que la revisión de la información se realizaría de forma presencial en sus instalaciones, por lo que se programó una cita para este martes 23 de junio a las 12:30 horas.

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Sin embargo, al arribar a las oficinas a las 12:41 horas, la titular de la Unidad de Transparencia, Claudia Medina, informó que la cita ya había sido cerrada y que se había certificado la inasistencia del solicitante, por lo que no se permitió el acceso a los expedientes.

De acuerdo con lo ocurrido, no fue mostrada en ese momento ninguna acta de certificación ni se ofreció una nueva fecha para la consulta.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí establece que la información debe entregarse en la forma en que la solicite el ciudadano y que, cuando esto no sea posible, la autoridad debe garantizar otra forma de acceso que no limite el derecho a consultarla.

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La norma también contempla la consulta directa en oficinas como una modalidad válida para revisar documentos, siempre que esté justificada, organizada y no se convierta en una barrera para el acceso.

Asimismo, el propio marco legal prevé que pueden impugnarse los casos en los que se niegue la consulta de la información o se establezcan condiciones que dificulten su acceso.

Con esta determinación, la solicitud de información presentada por este medio desde el 1 de junio no pudo concretarse en ninguna de sus modalidades: ni por entrega electrónica ni mediante consulta presencial.