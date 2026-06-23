Estados Unidos flexibiliza ingreso de selección Irán para Mundial

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Estados Unidos flexibilizó el martes sus restricciones sobre la selección de Irán que participa en el Mundial, permitiéndole al plantel ingresar al país dos días antes de su próximo partido, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

El equipo aún deberá salir del país después de finalizar el partido del viernes en Seattle, indicó un portavoz de la agencia. Un vocero de la Federación de Fútbol de Irán confirmó que el equipo saldrá el miércoles de su sede de entrenamiento en Tijuana, México, rumbo a Seattle.

"Esto fue planeado por nuestra parte", dijo a The Associated Press Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA. "Íbamos a analizaron como salían los dos primeros desplazamientos y, si salían sin contratiempos, íbamos a dar un día adicional, tomando en consideración que es un viaje más largo".

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¿Qué declararon los jugadores y el equipo?

El plantel de Irán se ha quejado de las restricciones de viaje impuestas al equipo, y los desafíos que han tenido que enfrentar desde el inicio de la guerra. Para los dos primeros partidos, en Los Ángeles, no se le permitió viajar hasta un día antes del encuentro. La selección iraní tuvo que cambiar su sede de entrenamiento de Arizona a México. Además, a varios funcionarios del equipo y miembros del personal de apoyo se les prohibió viajar a Estados Unidos.

No es inusual que los equipos viajen un día antes del partido, y es una medida que coincide con las regulaciones de la FIFA. Pero Irán había pedido más tiempo para aclimatarse a las ciudades anfitrionas y recuperarse después de los partidos.

Después del empate del domingo contra Bélgica, el jugador de la selección nacional Alireza Jahanbakhsh dijo que esperaba que el equipo pudiera viajar a Seattle lo antes posible para adaptarse al lugar donde jugarán contra Egipto.

"No pedimos mucho. Sólo pedimos el mismo procedimiento que tienen los otros 47 equipos", declaró. "Ojalá podamos traer a todos los que están involucrados y nos ayuden".