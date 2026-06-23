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Colombia inicia escrutinio final del balotaje presidencial con reclamos

El candidato Iván Cepeda cuestiona resultados y presenta reclamos por presuntas irregularidades.

Por AP

Junio 23, 2026 03:57 p.m.
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Colombia inicia escrutinio final del balotaje presidencial con reclamos
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      BOGOTÁ (AP) — Colombia inició el martes la fase final del escrutinio que declarará al ganador del ajustado balotaje presidencial en el que, según el conteo preliminar, el conservador Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de los votos.

      Consejo Nacional Electoral avanza en escrutinio y reclamos

      El escrutinio nacional está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que consolida las actas y resuelve reclamos. Previamente, jueces realizaron un escrutinio que, según la Registraduría, tuvo una coincidencia de 99,99% con el conteo preliminar.

      El presidente del CNE, Cristian Quiroz, instaló el escrutinio en un centro de eventos de Bogotá para "brindar total certeza y transparencia frente a la ciudadanía".

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      El conteo preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, ubica a De la Espriella con 49,66% de los votos y al progresista Iván Cepeda 48,70%. La diferencia entre ambos es de más de 250.800 votos.

      Reacciones y denuncias tras el conteo preliminar

      El senador Cepeda, quien ha prometido continuar la agenda política del presidente saliente Gustavo Petro, no reconoció el resultado del conteo preliminar y aseguró que los abogados de su partido han hecho reclamos sobre decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades.

      Durante la campaña De la Espriella también realizó denuncias de presunta compra de votos y presiones de grupos armados ilegales supuestamente favoreciendo a Cepeda en zonas de conflicto armado. Cepeda rechazó el martes en un comunicado esa "narrativa del llamado ´voto fusil´ que busca poner en peligro la vida de muchas personas", especialmente en las regiones rurales.

      Estos cuestionamientos, a los que también se sumó Petro, han generado incertidumbre sobre el futuro político de Colombia.

      Marta Bolívar, apoderada del Pacto Histórico de Cepeda y Petro, dijo a The Associated Press que los reclamos de esa fuerza se refieren a varias instancias del proceso electoral, desde el conteo de los sufragios hasta presuntas presiones a los votantes y compra de votos.

      El Pacto Histórico pidió que se realice un recuento de los votos de los colombianos en el exterior, sin embargo, la solicitud fue denegada. "Consideramos que es una medida inconstitucional, porque es una función del CNE hacer escrutinio internacional", indicó Bolívar.

      En tanto, De la Espriella se autoproclamó vencedor tras el conteo preliminar y les pidió a Cepeda y a Petro admitir los resultados. El abogado ya ha sido reconocido como presidente electo por mandatarios como Donald Trump, de Estados Unidos; el argentino Javier Milei y el panameño José Raúl Mulino, entre otros.

      Convencido de su triunfo, De la Espriella emitió el martes un comunicado en el que informó que trabaja en la conformación del gabinete que lo acompañaría a partir del 7 de agosto, cuando se posesionará el nuevo presidente.

      También anunció en la red social X que en su eventual gobierno Colombia formaría parte del "Escudo de las Américas", como se denominó a una cumbre realizada por Trump en marzo con países de América Latina para unir fuerzas en el combate a los cárteles a la que Petro no fue invitado.

      Observación internacional valida proceso electoral

      Una misión de la Unión Europea que observó las elecciones presidenciales de Colombia subrayó el martes la transparencia y eficiencia del proceso de recuento de votos.

      "Nosotros no hemos observado ninguna irregularidad... y hasta donde nosotros hemos observado, la legislación colombiana se ha seguido", aseguró a la prensa el jefe de la misión, Esteban González Pons.

      Sobre los cuestionamientos de Petro, que incluyen el software utilizado en la jornada electoral, González se mostró sorprendido de que el presidente saliente sea quien "denuncie irregularidades que los candidatos no han denunciado... parece ocioso recordarlo, pero él no es un candidato".

      La misión también está observando el proceso de recuento y publicará un informe final en septiembre.

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