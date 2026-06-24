Estadounidenses divididos en orgullo y apatía por 250 aniversario

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Duane Mitchell tiene grandes planes para celebrar el 250mo aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Mitchell, un veterano de 78 años de Montana, planea tomar una camioneta Chevrolet de 1954 roja, blanca y azul que restauró y conducirla en desfiles locales por el 4 de Julio. En honor al emblemático aniversario del país, compró un águila decorativa para montarla en la parte trasera de la camioneta, acompañada de banderas estadounidenses.

"Voy a conducir mi camioneta", comentó acerca de su papel en los desfiles. "Por lo general congelamos un montón de dulces, y un par de niños de la cuadra de abajo se suben atrás y lanzan las golosinas. A todo el mundo le encanta".

Mitchell no es el único que espera con entusiasmo las festividades de este año. Cerca de 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos se sienten "orgullosos" por el 250mo aniversario del país, según una nueva encuesta del NORC Center for Public Affairs Research. Aproximadamente 3 de cada 10 dicen que "emocionados" es una palabra que describe sus sentimientos. El hito se conmemorará con eventos en todo el país, y el presidente Donald Trump ha planeado varios en la capital de la nación, incluida una feria en el National Mall de Washington.

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Sin embargo, a medida que comienzan las celebraciones, muchos estadounidenses también se sienten indiferentes o con sentimientos encontrados respecto a celebrar al país. Otros sondeos de Gallup muestran que la mayoría de los estadounidenses ahora cree que los firmantes de la Declaración de Independencia estarían decepcionados con el rumbo que ha tomado Estados Unidos, un aumento sustancial respecto de hace 25 años.

La mayoría de los republicanos y los adultos mayores se sienten orgullosos

La mayoría de los republicanos afirma que "orgullosos" o "emocionados" son términos que describen cómo se sienten respecto al 250mo aniversario de Estados Unidos. Cerca de 7 de cada 10 republicanos dicen que el orgullo describe sus emociones, en comparación con alrededor de 3 de cada 10 independientes y aproximadamente 2 de cada 10 demócratas.

Los estadounidenses de mayor edad —de 60 años o más— también se sienten mayormente orgullosos: cerca de 6 de cada 10 dicen que así se sienten respecto al aniversario de la nación.

Mitchell, el veterano de Montana, quiere que el país lo "celebre al máximo". Como veterano de la Guerra de Vietnam que fue reclutado, quiere que los estadounidenses recuerden a los hombres y mujeres que han dado su vida para proteger las libertades de las que hoy disfrutan.

"Fue un sacrificio", expresó Mitchell, al referirse a su servicio. "Lo más importante de la celebración es entender que la libertad no es gratis, y nunca lo será, así que hay que celebrarlo".

Cerca de la mitad de los republicanos —el 54%— dice que se siente emocionada por el aniversario del país.

Mientras Estados Unidos conmemora 250 años de independencia, la mayoría de sus habitantes cree que el país ha logrado alcanzar sus ideales fundacionales, según un nuevo sondeo de Gallup. Cerca de 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que el país ha alcanzado "en gran medida" o "en cierta medida" los ideales por los que fue fundado. Esa opinión la comparte una mayoría de demócratas, independientes y republicanos, aunque los republicanos son especialmente propensos a decir que el país ha tenido éxito.

Los demócratas y los jóvenes tienen sentimientos encontrados o son indiferentes

Más demócratas y jóvenes dicen sentirse "con sentimientos encontrados" o "indiferentes" respecto al 250mo aniversario de la Independencia del país.

Cerca de 4 de cada 10 demócratas y aproximadamente 3 de cada 10 adultos menores de 30 años dicen que la frase "con sentimientos encontrados" describe "extremadamente" o "muy" bien lo que sienten. Cerca de 3 de cada 10 en ambos casos se sienten "indiferentes".

Laura Davis, una mujer de 44 años de Chicago que se identifica como liberal progresista, ha batallado este año con lo que describe como las "declaraciones estadounidenses de grandiosidad", incluida la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca impulsada por Trump y el repintado del estanque reflectante del Monumento a Lincoln. Piensa que ese dinero podría emplearse mejor en ayudar a los estadounidenses necesitados, así como en proporcionar ayuda internacional, y le preocupa que la reputación del país esté siendo dañada por las acciones del gobierno de Trump.

"Eso no significa que no podamos celebrar las cosas que sí hacen de Estados Unidos un lugar único y, en algunos sentidos, excepcional", manifestó. "Pero creo que hay más matices en ello, y espero que eso no se pierda en la celebración".

Cerca de 8 de cada 10 estadounidenses dicen que los firmantes de la Declaración de Independencia estarían decepcionados con el rumbo que ha tomado el país, según una nueva encuesta de Gallup. Solo alrededor de 2 de cada 10 dicen que los firmantes estarían complacidos. Eso ha bajado de manera significativa desde 1999, la primera vez que se hizo la pregunta, cuando el 55% creía que estarían decepcionados y el 44% decía que estarían complacidos.

Sydney Crispin, una demócrata de 39 años de Maine, cree que la "increíble" fundación del país es algo que vale la pena celebrar. Aun así, tiene sentimientos encontrados por lo que considera un deterioro en la capacidad de las personas para mantener un discurso respetuoso, algo que cree que es una parte fundamental de la identidad de Estados Unidos. Espera que las comunidades encuentren maneras de celebrar las partes notables de Estados Unidos este 4 de Julio, mientras también reflexionan sobre sus áreas de mejora.

Celebrar el 250mo aniversario: pasar tiempo con amigos o familia encabeza la lista

Poco menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos —el 44%— planea celebrar el 250mo aniversario del país pasando tiempo con amigos o familia, según una encuesta reciente de Gallup-With Honor. Cerca de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que planean ver la cobertura de los eventos en televisión o en redes sociales.

Más de la mitad de los adultos de 65 años o más planea celebrar con amigos o familia, mientras que casi la mitad planea ver la cobertura del evento en televisión o en redes sociales. Los adultos menores de 30 años son más propensos a decir que no planean celebrar en absoluto.

En la encuesta de Gallup-With Honor se encontró que cerca de 2 de cada 10 adultos en Estados Unidos planea participar en un evento vecinal o comunitario, mientras que aproximadamente 1 de cada 10 dice que asistirá a un evento oficial.

Lyle Nelson, un hombre de 67 años de Idaho, señaló que planea mantener su tradición de ver en casa el espectáculo anual de fuegos artificiales de Macy's.

Nelson —quien está de acuerdo con muchas de las cosas que Trump ha hecho en el cargo— comentó que, aunque el presidente se sintió decepcionado de no haber sido reelegido en 2020, quizá esté complacido de ser él quien ocupa la Casa Blanca durante este acontecimiento histórico.

"Me pregunto si está agradecido de poder ser presidente durante el 250mo aniversario", dijo. "Creo que se va a emocionar por eso".

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La encuesta AP-NORC realizada entre 2.596 adultos se realizó del 16 al 20 de abril utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 2,6 puntos porcentuales.

La encuesta de Gallup-With Honor entre 3.199 adultos se realizó del 12 al 22 de mayo utilizando una muestra extraída del panel de Gallup basado en probabilidades. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 2,1 puntos porcentuales. La encuesta separada de Gallup a 1.001 adultos se realizó del 1 al 17 de mayo utilizando una muestra extraída del panel de Gallup basado en probabilidades. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 4,0 puntos porcentuales.