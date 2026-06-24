Experiencia de haitianos en México refleja debate sobre ciudadanía por nacimiento

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El restaurante haitiano de Vivianne Petit Frere está a unas cuadras del imponente muro fronterizo de Estados Unidos en Tijuana.

Se llama Lakou Lakay; el nombre, en criollo haitiano, significa "hogar", y refleja las raíces crecientes de su familia en su patria adoptiva, donde su nieta nació hace dos años, lo que la convirtió automáticamente en ciudadana mexicana.

Al igual que Estados Unidos, México otorga la ciudadanía a los niños nacidos dentro de sus fronteras.

El presidente Donald Trump insiste en que Estados Unidos es el único país que lo hace, mientras busca negar la ciudadanía por nacimiento a los niños cuyos padres viven en el país de manera ilegal o tienen un estatus legal temporal.

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La Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto pronunciarse pronto sobre la constitucionalidad de su orden sobre la ciudadanía por nacimiento. Trump la firmó el 20 de enero de 2025, el primer día de su segundo mandato, en medio de la amplia ofensiva de su administración republicana contra la inmigración. La idea ha despertado escepticismo tanto entre jueces conservadores como liberales.

"¡Somos el único País en el Mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por 'derecho de nacimiento'!", publicó Trump en Truth Social en abril.

En realidad, cerca de tres docenas de países, en su mayoría en las Américas, garantizan la ciudadanía automática a los niños nacidos en su territorio —entre ellos Canadá, Honduras, Brasil, Argentina, Venezuela y, por supuesto, México.

Petit Frere huyó de Haití en 2019. Viajó desde Brasil y atravesó a pie la selva panameña rumbo a México persiguiendo el llamado Sueño Americano, con la intención de cruzar la frontera y establecerse con familiares en Florida. Pero pronto descubrió que eso era una ilusión, mientras México le abría las puertas.

El nombre de su restaurante simboliza en su cultura haitiana un espacio compartido que brinda un sentido de pertenencia. En las paredes tiene enmarcados letreros en español, inglés y criollo que dejan claro que es más que un local donde se sirven sabrosos platillos tradicionales haitianos, como pescado con plátanos, y arroz con frijoles.

En poco más de cinco años en Tijuana, Petit Frere ha consolidado un negocio próspero, domina el español y está por obtener un título en trabajo social.

Y recibió a la primera mexicana de su familia: su nieta, Alexca.

No hay cifras sobre cuántos niños nacidos de no ciudadanos han recibido la ciudadanía mexicana por derecho de nacimiento. Decenas de miles de haitianos viven en México. En 2021, cuando México registró un aumento significativo de la migración haitiana, al menos el 10% de las mujeres haitianas que llegaban estaban embarazadas, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Ciudadanía y nacimiento

En Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento quedó consagrada tras la Guerra Civil mediante la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para garantizar que los antiguos esclavos fueran ciudadanos.

El derecho se amplió a los hijos de inmigrantes a finales del siglo XIX, cuando la Corte Suprema dictaminó que casi cualquier persona nacida en Estados Unidos —sin importar el estatus legal de sus padres— tiene ciudadanía.

Muchos historiadores del derecho creen que la práctica se remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando gobernantes europeos alentaban la migración hacia las colonias estadounidenses en expansión. Sin embargo, esos colonos querían que cualquiera de sus hijos nacidos en el extranjero conservara la ciudadanía europea.

Así, incluso mientras cambiaban los límites coloniales, "eres ciudadano siempre que nazcas dentro del dominio del rey, del monarca", explicó César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio. "Pero el vínculo legal entre el país de origen en Europa y los colonos se mantuvo fuerte gracias a la promesa de la ciudadanía por derecho de nacimiento".

República Dominicana eliminó la ciudadanía por nacimiento

El Consejo Electoral dominicano ordenó oficialmente en 2007 negar la ciudadanía a todos los niños nacidos de padres sin estatus legal.

Seis años después, un tribunal dominicano aplicó la medida de forma retroactiva hasta 1929.

Más de una década después, hasta 130.000 personas seguían apátridas pese a la aprobación de una ley en 2014 para corregir la decisión judicial, luego de que esta recibiera una fuerte condena internacional, según el Center for Migration Studies of New York. La ley ahora afecta a la siguiente generación, que sigue siendo vulnerable a la deportación.

Una creciente familia mexicana

Petit Frere nació en San Martín francés, una isla caribeña que no ofrece ciudadanía automática por derecho de nacimiento. A los 6 años, ella y su mamá, que es haitiana, fueron deportadas a Haití.

Petit Frere dejó Haití en busca de una vida mejor. Se desanimó al descubrir que, cuando su hija adolescente salió de Haití para reunirse con ella en Tijuana tres años después, estaba embarazada de casi cinco meses. Ella misma había sido madre adolescente y esperaba un camino distinto para su hija.

Pero Alexca, una niña pequeña risueña que se carcajea y corre de un lado a otro, se ha ganado el corazón de su abuela. Petit Frere comentó que agradece que su nieta haya nacido en México y no en Haití, donde el aumento de la violencia de las pandillas ha dejado a más de 1 de cada 10 personas sin hogar.

Un pasaporte mexicano facilitará los viajes, señaló. Pocos países permiten a los titulares de pasaportes haitianos entrar sin visa.

"Como ciudadana mexicana, ella va a tener más oportunidades más disponibles para ella", declaró Petit Frere.

Eso también es cierto para sus tres sobrinas, que nacieron en Brasil y allí obtuvieron automáticamente la ciudadanía, agregó.

Petit Frere contó que ella y su hija tenían residencia permanente en México antes de que naciera su nieta. Pero otros padres de la comunidad haitiana en Tijuana no la tenían. México permite que los padres de niños con ciudadanía por derecho de nacimiento se conviertan en residentes permanentes.

"Hay muchos niños en Tijuana que tienen 6, 7, 8 años ahora y son mexicanos y sus papás son haitianos que estaban en situación migratoria irregular pero ahora son residentes permanentes porque sus hijos nacieron aquí", indicó.

Petit Frere inició los trámites para obtener la ciudadanía mexicana, lo que facilitaría expandir su negocio.

Petit Frere también es organizadora comunitaria en la Haitian Bridge Alliance, donde aboga por la comunidad migrante haitiana. Dijo que espera cursar otro título en migración internacional, posiblemente a través de una universidad de Estados Unidos.

"Los niños de inmigrantes son los mas destacados en este mundo", señaló. Los esfuerzos por limitar la ciudadanía por nacimiento "es como de celosos", añadió.