Embisten a un motociclista en avenida México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un motociclista resultó con varias lesiones al ser atropellado por un vehículo WV tipo Ventó en la Avenida México.

El reporte se registró a las 14:00 horas, cuando el motosiclista se incorporaba a la avenida con dirección al puente Miguel Valladares y fue impactado por el sedán.

Peritos de la SSPC tomaron conocimiento del accidente, mientras el motociclista requirió atención, pero lo fue necesario su traslado.

LEA TAMBIÉN Derrapa motociclista y sufre severas lesiones CIUDAD FERNÁNDEZ.- Joven cayó de su motocicleta y sufre traumatismo craneoencefálico, el accidente se generó en la entrada a la comunidad de Labor Vieja, luego recibió auxilio de paramédicos, siendo t...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí