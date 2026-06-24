Embisten a un motociclista en avenida México
Peritos de la SSPC acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes
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Un motociclista resultó con varias lesiones al ser atropellado por un vehículo WV tipo Ventó en la Avenida México.
El reporte se registró a las 14:00 horas, cuando el motosiclista se incorporaba a la avenida con dirección al puente Miguel Valladares y fue impactado por el sedán.
Peritos de la SSPC tomaron conocimiento del accidente, mientras el motociclista requirió atención, pero lo fue necesario su traslado.
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