Colombia elige a Abelardo de la Espriella y cambia enfoque en Amazonía

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El ascenso de Abelardo de la Espriella, un empresario y abogado que se perfila como el próximo presidente de Colombia, genera interrogantes sobre si los cambios políticos que recorren América Latina podrían reconfigurar el futuro de la selva amazónica.

El resultado electoral en Colombia se produce mientras Perú parece estar a punto de elegir a Keiko Fujimori como presidenta tras una votación muy reñida. Mientras tanto, Brasil se prepara para una elección presidencial que podría llevar al país de vuelta hacia la derecha si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, derrota al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las elecciones plantean la posibilidad de que los países con las mayores porciones de la Amazonía se orienten hacia políticas que pongan mayor énfasis en el crecimiento económico, las industrias extractivas y los esfuerzos por combatir el crimen organizado y reafirmar el control del Estado en regiones remotas.

"Hay una alineación interesante, particularmente en la región andina y en la cuenca amazónica en general", señaló Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, refiriéndose a una creencia cada vez más difundida entre algunos gobiernos de que el desarrollo económico y la conservación pueden impulsarse de manera simultánea.

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Los resultados electorales en Colombia mostraron que de la Espriella, quien recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derrotó a Iván Cepeda, un legislador respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro, por 1 punto porcentual, o casi 251.000 votos. Cepeda reconoció la derrota el miércoles.

La selva amazónica se extiende por gran parte del norte de Sudamérica y ayuda a frenar el cambio climático al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que calienta el planeta. Desde hace años, los científicos han advertido que la pérdida continua de bosque podría empujar a distintas partes de la Amazonía hacia un punto de no retorno, más allá del cual grandes áreas podrían dejar de regenerarse como selva tropical.

Alrededor del 40% del territorio colombiano se encuentra dentro de la cuenca amazónica. En el gobierno de Petro, el país se consolidó como uno de los defensores más destacados a escala mundial de la protección de la selva y de una transición para alejarse de los combustibles fósiles.

Desarrollo económico y la Amazonía

Durante su campaña electoral, de la Espriella —apodado "El Tigre"— prometió reactivar el sector petrolero de Colombia, respaldó el fracking, un método para extraer petróleo y gas de formaciones rocosas subterráneas, y sostuvo que el país debería aprovechar más sus recursos naturales para impulsar el crecimiento económico. Defensores del medio ambiente advierten que ampliar la producción de petróleo y gas podría socavar los esfuerzos por reducir emisiones y aumentar la presión sobre zonas ambientalmente sensibles.

De la Espriella representa un marcado contraste con Petro, quien se opuso a nuevos contratos de exploración de combustibles fósiles y buscó posicionar a Colombia como una voz líder a nivel internacional en temas climáticos.

Perú, que alberga la segunda mayor porción de la selva amazónica después de Brasil, parece cerca de elegir a Fujimori. Al igual que de la Espriella, Fujimori ha dado señales de apoyar la expansión de la minería y otras industrias como motor del crecimiento económico, mientras grupos ambientalistas han expresado su preocupación por las posibles implicaciones para los bosques y las comunidades indígenas.

Brasil, que concentra aproximadamente el 60% de la Amazonía, se prepara para una contienda presidencial que podría tener grandes implicaciones para la protección del bosque. La elección llega después de que el país registrara un fuerte aumento de la deforestación durante el régimen de Bolsonaro, seguido de descensos bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a medida que se reforzó la fiscalización ambiental.

La experiencia de Brasil muestra que las prioridades del gobierno pueden tener un impacto medible en la Amazonía, afirmó Cristiane Mazzetti, responsable de deforestación cero en Greenpeace Brasil.

"La administración electa fija prioridades presupuestarias, ocupa cargos en el gobierno y da forma a regulaciones para facilitar o dificultar la explotación depredadora y los delitos ambientales", manifestó. "El resultado de esto es medible, como lo evidencia la tasa de deforestación en la Amazonía brasileña".

El respaldo de Trump a de la Espriella en Colombia proviene de un mandatario estadounidense que ha revertido políticas climáticas, ha promovido la expansión de la producción de petróleo y gas y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, el pacto internacional destinado a limitar el calentamiento global.

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, dijo que las preocupaciones ambientales podrían competir cada vez más con las demandas de inversión, producción de energía y crecimiento económico.

"Muchas de las preocupaciones de los ambientalistas sobre las emisiones y el fracking pasarán a un segundo plano frente a algunas de las preocupaciones económicas sobre la autosuficiencia energética, la inversión local y extranjera directa en petróleo, gas y minería", afirmó.

Minería ilegal y comunidades indígenas

La minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los mayores impulsores de la destrucción ambiental en distintas partes de la Amazonía, al contaminar ríos con mercurio, talar bosques y generar miles de millones de dólares para grupos criminales.

Dickinson indicó que muchos gobiernos han adoptado respuestas más duras frente a la minería ilegal, un tema que se ha vuelto cada vez más central en la política ambiental de la región.

"Es muy difícil estar en desacuerdo con la idea de ir tras la minería ilegal, una de las industrias más perjudiciales para la cuenca amazónica", señaló, añadiendo que los gobiernos a menudo se han centrado en incautar equipos o retirar a mineros de sitios específicos, en lugar de desmantelar las redes criminales y financieras que están detrás.

"Lo que realmente no hemos logrado es la capacidad de hacer frente a los autores intelectuales de estas operaciones", afirmó.

Decisiones que afectan territorios indígenas

Julio Cusurichi, un destacado líder indígena de la región amazónica de Perú, afirmó que las comunidades indígenas seguirán organizándose y pugnando por una mayor participación en las decisiones que afectan sus territorios.

"La biodiversidad, nuestros territorios, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría pueden ayudar muchísimo al tema del cambio climático", afirmó. "En nuestros territorios hemos demostrado que hacemos una gobernanza no solamente para nuestros pueblos, sino también para el planeta."

En toda la Amazonía, las tierras indígenas con frecuencia suelen superponerse con áreas objetivo para la minería, el desarrollo petrolero y proyectos de infraestructura. Desde hace tiempo, organizaciones indígenas sostienen que, por lo general, los gobiernos no consultan adecuadamente a las comunidades antes de aprobar proyectos.

Dickinson señaló que las tensiones por la autonomía indígena y los proyectos extractivos se han vuelto cada vez más visibles en países como Perú y Ecuador.

Diversos analistas dicen que algunos de los indicadores más claros del enfoque ambiental de la administración de de la Espriella serán cómo maneje los procesos de consulta indígena, las licencias ambientales y las decisiones sobre nuevos proyectos de petróleo, gas y minería en ecosistemas sensibles.

"Permitir respirar a la humanidad"

Guzmán dijo que los planes de de la Espriella para aumentar la presión militar sobre grupos criminales y, potencialmente, reanudar la fumigación aérea de cultivos de coca, la planta utilizada para producir cocaína, también podrían tener consecuencias para las comunidades amazónicas.

Durante mucho tiempo, la fumigación aérea ha sido un tema controvertido en Colombia. Sus partidarios la ven como una herramienta para combatir el narcotráfico, mientras que sus críticos sostienen que puede dañar la vegetación circundante, afectar fuentes de agua y alentar a los cultivadores de coca a despejar nuevas áreas de bosque y adentrarse más en zonas remotas de la Amazonía.

Otros advierten contra la idea de asumir que las protecciones ambientales se debilitarán inevitablemente.

Los tribunales, el Congreso, las organizaciones indígenas y las instituciones ambientales de Colombia siguen siendo influyentes, mientras que los avances en el monitoreo satelital hacen cada vez más difícil ocultar la deforestación y el daño ambiental, dijeron analistas.

En Leticia, ciudad amazónica de Colombia, Arnaldo Rufino, un residente indígena ticuna, dijo que muchos habitantes temen que políticas que incentiven una mayor extracción en la selva puedan hacerse a costa del propio bosque.

Afirmó que los líderes políticos deberían centrarse en proteger la biodiversidad y la Amazonía, en lugar de impulsar proyectos que corren el riesgo de aumentar las presiones ambientales.

"Eso significa talar los árboles que permiten respirar a la humanidad".