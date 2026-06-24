Colombia avanza en Mundial tras gol decisivo de Daniel Muñoz

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Argentina lo tiene a Lionel Messi, Francia cuenta con Kylian Mbappé, Portugal se subordina a Cristiano Ronaldo. Para el gol en este Mundial, Colombia ha descubierto un inesperado definidor: el lateral derecho Daniel Muñoz.

Con dos anotaciones en dos partidos, uno de ellos el tanto que aseguró la clasificación colombiana a los dieciseisavos de final tras una ajustada pero merecida victoria 1-0 ante Congo, Muñoz confirmó que se ha transformada en una baza vital para la Tricolor, pese a su perfil de zaguero.

A los 30 años, el jugador del Crystal Palace de la Liga Premier de Inglaterra disputa su primer Mundial y se está perfilando como uno de los mejores laterales de la copa. Se ha encargado de abrir el marcador en los dos partidos que Colombia ha disputado en el Grupo K. Lo hizo en el triunfo 3-1 en el debut ante Uzbekistán.

Colombia doblegó a Congo por la diferencia mínima, aunque la ventaja pudo ser más alta de no haber sido por los tres tantos anulados a lo largo del encuentro. El primero, transcurrido en el sexto minuto, fue del mismísimo Muñoz.

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No se dejó abatir y se mantuvo fiel a su personalidad combativa, irrumpiendo a la zona de peligro rival siempre que fue posible. Colombia sufrió, como reconoció posteriormente el seleccionador Néstor Lorenzo, pero el tanto finalmente llegó a los 76 minutos, con un zurdazo desde fuera del área del lateral.

Antiguo integrante de la barra brava del Atlético Nacional de Medellín, Muñoz irrumpió en el fútbol profesional con casi 21 años, una edad considerada tardía para afianzarse en el deporte. Hoy, vuela tanto en la élite de Europa como en la selección nacional. Su actuación estelar ante Congo le rindió el premio de mejor jugador en cancha, una etiqueta que prontamente rechazó.

"Aquí la figura se llama Colombia", declaró tras el partido, agregando que el triunfo y "los tres puntos son de todos".

Pero sí dejo entrever su espíritu ofensivo que tanto luce una vez entra al terreno de juego.

"Sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos", expresó sobre la importancia de amarrar la victoria. "Sabíamos que teníamos que ir y comernos la presa".

Dicho y hecho, el equipo comandado por Lorenzo salió al césped para devorar un Congo que dio batalla. Las atajadas del portero congoleño Lionel Mpasi frustró los embates colombianos con intervenciones en los primeros 20 minutos.

Una exasperada Colombia vio los goles alejarse aún más tras las anulaciones de los tantos anotados por Muñoz y Luis Díaz, quien convirtió dos veces ya en el tramo final del compromiso, pero ambos fueron invalidados por estar fuera de juego.

Colombia se agarró a la ventaja por la mínima en el marcador, supo defender y selló su pase a la ronda eliminatoria del Mundial como líder del grupo con el ideal de seis puntos, y a falta del partido final de la fase de grupos.

En la última instancia, se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que goleó 5-0 a Uzbekistán y es segundo del grupo con cuatro puntos, en Miami el próximo sábado. Llegará a su compromiso más duro con la tranquilidad de ya haber avanzado a dieciseisavos. Los colombianos necesitan tan solo un empate para ganar el grupo.

Pero pese a la fiesta ante una nueva oleada amarilla que se adueñó del estadio Guadalajara, Muñoz es consciente de que en la máxima arena del fútbol global "nada es fácil", por lo que el equipo ya voltea las atenciones a próximo duelo.

"Ahora a pasar página y pensar en lo que es Portugal", dijo, agregando que Colombia quiere mucho más. "Ya vamos dos escalones de ocho".