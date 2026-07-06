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Estanque Reflectante sigue con problemas

Por AP

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Estanque Reflectante sigue con problemas
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      Nueva York.- El gobierno de Trump no buscará nuevas ofertas para reparar el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, informó el secretario del Interior Doug Burgum, al enfrentar nuevas preguntas sobre el problemático proyecto y el uso de dineros públicos para realizarlo.

      Al igual que el presidente Donald Trump, Burgum afirmó estar 100% seguro de que vándalos causaron el daño al estanque reflectante, de un siglo de antigüedad, en el National Mall. Trump ha acusado que se hizo un corte de 106 metros en el revestimiento del estanque en medio de renovaciones recientes, mientras que Burgum lo describió como múltiples cortes que, en conjunto, suman esa cifra. También indicó que el estanque podría vaciarse en la próxima semana para terminar las reparaciones.

      Donald Trump prometió esta primavera embellecer el estanque reflectante antes de las celebraciones del 250.º aniversario del país el 4 de julio. Se drenó el agua y el mandatario ordenó que el fondo se pintara de un color que llamó "azul bandera estadounidense". Pero después de que el lugar fue restaurado, el agua sufrió una proliferación de algas durante más de una semana, y partes del nuevo recubrimiento han dado la impresión de estar desprendiéndose del fondo.

      El estanque se cerró para la celebración del Día de la Independencia, pero Burgum sostuvo que eso se debía a un problema de seguridad relacionado con los fuegos artificiales.

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