EU ataca blancos militares iraníes; la tregua, a prueba

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Dubái, EAU.- Estados Unidos bombardeó instalaciones de radar y control de drones en Irán después de que Teherán derribara este fin de semana un dron estadounidense, informó el lunes el ejército norteamericano. Irán luego dijo que atacó con misiles a soldados estadounidenses en Kuwait, pero Washington dijo que los derribó.

El alto al fuego teórico entre Irán y Estados Unidos ha sido puesto a prueba repetidamente con estos intercambios, incluso mientras funcionarios de ambos países intentan negociar el fin de la guerra. No está claro cómo de cerca están de un acuerdo, y siempre existe el riesgo de que un ataque pueda descarrilar esas conversaciones.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales y ha hecho subir el precio del combustible en todo el mundo. Un buque de carga fue atacado frente a Irak el lunes por la tarde, informó el ejército británico.

El Comando Central estadounidense señaló que llevó a cabo los ataques en Irán el sábado y el domingo en torno a la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm, atacando defensas antiaéreas, una estación de control terrestre y dos drones de ataque que, dijo, amenazaban a los buques en la región.

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"Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron (...) en respuesta a acciones iraníes agresivos que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales", indicó el Comando Central.

Kuwait, por su parte, informó que sus defensas antiaéreas abrieron fuego a primera hora de la mañana del lunes para interceptar fuego entrante de drones y misiles. Kuwait alberga al Mando Central de Estados Unidos, el comando de vanguardia de la región de Oriente Medio para el Ejército.