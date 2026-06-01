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Embajador Johnson pide unidad en lucha contra cárteles en México

Las recientes acusaciones de EU contra funcionarios mexicanos han tensado la relación en temas de seguridad.

Por El Universal

Junio 01, 2026 07:54 p.m.
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Embajador Johnson pide unidad en lucha contra cárteles en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo de cooperación entre ambas naciones y advirtió que convertir el problema de seguridad en un debate político desvía la atención de la protección de los ciudadanos.

      Embajador Johnson llama a fortalecer cooperación bilateral

      A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático señaló que los grupos criminales representan una amenaza compartida para México y Estados Unidos, por lo que llamó a fortalecer la coordinación bilateral.

      "La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles", expresó.

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      Tensión por acusaciones y reacciones políticas

      Johnson sostuvo que las diferencias políticas no deben interferir en los esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales.

      "Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos", señaló.

      El pronunciamiento del embajador ocurre en medio de la tensión generada tras las recientes acusaciones de autoridades estadounidenses contra 10 mexicanos presuntamente vinculados con actividades de narcotráfico en Sinaloa.

      Así como por el discurso que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo en el Monumento a la Revolución en el convocó ayer a los partidarios del actual régimen a iniciar una movilización nacional en defensa de la soberanía nacional.

      Por ello cuestionó la actuación del gobierno de EU y de su Departamento de Justicia en la solicitud de detenciones y arresto contra funcionarios mexicanos —entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha—, la que calificó como "injerencia en asuntos internos" de México.

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