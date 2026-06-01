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Diego Mejía asume dirección técnica del Atlético de San Luis

El técnico destaca su compromiso de construir un equipo competitivo con identidad futbolística.

Por Pulso Online

Junio 01, 2026 08:37 p.m.
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Diego Mejía asume dirección técnica del Atlético de San Luis
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      Diego Mejía comenzó oficialmente su gestión como director técnico del Atlético de San Luis luego de arribar este lunes a la capital potosina para asumir el mando del primer equipo varonil de cara al próximo torneo de la Liga MX.

      Recorrido por instalaciones y reuniones iniciales

      Durante sus primeras horas en la ciudad, el estratega realizó un recorrido por las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa, donde pudo conocer de cerca la infraestructura con la que cuenta la institución, además de sostener encuentros con integrantes de las distintas áreas operativas y deportivas del club.

      Como parte de su agenda de trabajo, Mejía también encabezó las primeras reuniones con la directiva rojiblanca, con el propósito de comenzar la planeación deportiva para la siguiente temporada y establecer las bases del proyecto que buscará consolidar al equipo en el máximo circuito del futbol mexicano.

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      Experiencia y compromiso del nuevo técnico

      El técnico llega al conjunto potosino tras una destacada experiencia en el futbol canadiense, etapa en la que obtuvo importantes resultados que fortalecieron su perfil como entrenador y le permitieron dar el salto a una nueva oportunidad dentro de la Liga MX.

      En sus primeras declaraciones como estratega del Atlético de San Luis, Diego Mejía expresó su entusiasmo por asumir este reto profesional y manifestó su compromiso de construir un equipo competitivo, con identidad futbolística y plenamente comprometido con los objetivos deportivos de la institución.

      Asimismo, señaló que uno de sus principales propósitos será implementar una idea de juego clara que permita al club mantenerse como un protagonista dentro del futbol mexicano y aspirar a mejores resultados en los próximos torneos.

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