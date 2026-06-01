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Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental

Anula, por opaca, respuesta deficiente de la dependencia de Cambio de Ruta

Por Jaime Hernández

Junio 01, 2026 07:04 p.m.
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Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental
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      La organización Cambio de Ruta obtuvo un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito contra la opacidad de la Secretaría de Finanzas (Sefin) al negarse a transparentar información sobre la recaudación y destino del Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC).

      Juzgado Segundo de Distrito falla a favor de la transparencia ambiental

      El fallo del expediente 158/20269, informó la organización, expone de nuevo que una autoridad no puede responder con evasivas a las demandas ciudadanas de información pública ambiental.

      La quejosa indicó que presentó un amparo ante la omisión de la Sefin para contestar una solicitud de información hecha en agosto de 2025 sobre esos aspectos del impuesto ambiental.

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      Análisis y resolución judicial sobre la respuesta de Sefin

      La Sefin, señala el texto del fallo, afirmó que había dado respuesta a la petición pocos días después de hecha la solicitud.

      Sin embargo, en el análisis del caso, la juzgadora determinó que en ese oficio no se dio una "una respuesta congruente" a Cambio de Ruta, violentándose el derecho de acceso a la información pública.

      En su respuesta "sustantiva, congruente, fundada y motivada", dice el fallo, la Sefin se limitó a proveer enlaces genéricos de internet sin desglosar, fundamentar ni motivar de forma precisa la respuesta a cada uno de los puntos planteados por el ciudadano.

      Por lo anterior, el Juzgado resolvió amparar y proteger a Cambio de Ruta y ordenó a la Sefin a dar una respuesta fundamentada a la peticionaria, subsanar todas las deficiencias advertidas en la sentencia (no usar enlaces genéricos ni respuestas previas incompletas) y notificar formalmente la nueva contestación al afectado.

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