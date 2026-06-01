¿Qué pasó con Marilyn Cote?; reaparece en el penal de Puebla

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- El proceso judicial en contra de Marilyn Cote registra actualizaciones significativas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, ubicado en Puebla.

Proceso judicial y medidas cautelares

La acusada, quien ganó notoriedad internacional tras descubrirse que recetaba medicamentos controlados utilizando cédulas profesionales falsas, permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras las autoridades ministeriales desahogan las etapas de la investigación complementaria.

La atención pública se volcó nuevamente hacia las salas de oralidad del poder judicial local debido a la programación de su más reciente audiencia de vinculación. No obstante, las dinámicas dentro del penal y el estado de salud reportado por la defensa modificaron el curso previsto para las diligencias de esta semana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Audiencia judicial pospuesta por estado de salud

La comparecencia de la imputada ante el juez de control sufrió una interrupción y posterior reprogramación debido a un supuesto malestar físico manifestado por Cote. De acuerdo con los reportes oficiales emanados de los juzgados del penal de Puebla, la defensa técnica de la acusada solicitó diferir el acto judicial argumentando que su representada no se encontraba en condiciones óptimas para seguir el desarrollo de la sesión de manera remota o presencial.

Ante esta situación, el órgano jurisdiccional determinó posponer la audiencia con el fin de salvaguardar los derechos procesales de la imputada, ordenando que médicos adscritos al sistema penitenciario realicen las valoraciones pertinentes.

El personal del penal mantiene la custodia estricta sobre Cote, descartando la posibilidad de que obtenga la libertad condicional debido al riesgo de fuga y a la gravedad de los delitos que se le imputan, entre los que destacan la usurpación de funciones y la falsificación de documentos oficiales.

La Fiscalía General del Estado de Puebla acumula una serie de denuncias ciudadanas que robustecen el expediente penal. Además de las querellas iniciales promovidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se suman testimonios de expacientes que aseguran haber recibido diagnósticos erróneos y tratamientos farmacológicos severos de naturaleza psiquiátrica sin sustento clínico real (situación que agrava su condición jurídica actual).

La reaparición mediática de Cote dentro del esquema carcelario revela un entramado legal complejo, donde las autoridades buscan fincar responsabilidades definitivas por el daño a la salud pública. Los colectivos de víctimas y representantes legales de los afectados insisten en que los aplazamientos forman parte de una estrategia dilatoria, mientras que los juzgados poblanos reiteran que el juicio avanza bajo un estricto apego a la legalidad y que la acusada permanecerá recluida el tiempo necesario para garantizar que se dicte una sentencia conforme a derecho.