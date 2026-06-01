logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Bizarrap se suma al doblaje de 'Toy Story 5' junto a Bad Bunny

El productor argentino Bizarrap dará voz a un personaje excéntrico en Toy Story 5, que se estrena el 19 de junio.

Por EFE

Junio 01, 2026 07:20 p.m.
A
Bizarrap se suma al doblaje de Toy Story 5 junto a Bad Bunny
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Washington, 1 jun (EFE).- El productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de 'Toy Story 5', la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje, uniéndose a Bad Bunny, como otra de las estrellas destacadas que forman parte del filme.

      Bizarrap interpreta a Santa de Jardín en Toy Story 5

      El argentino, ganador de cuatro Premios Latin Grammy, dará vida a un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes llamado 'Santa de Jardín', que aparece en el patio trasero de una zona residencial de la película, de acuerdo con un comunicado divulgado este lunes por The Exclusive Agency, representante del artista.

      El personaje del creador de las 'Bizarrap Sessions' compartirá una escena con el juguete 'pizza con anteojos' cuya voz es prestada por Bad Bunny, según la misma fuente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Estreno y detalles de Toy Story 5

      Esta será la primera vez que el argentino participa en la pantalla grande, quien en paralelo continúa lanzando música y participando en festivales en América Latina.

      La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 19 de junio, lo que marca el regreso del vaquero Woody desde junio de 2024.

      El estreno ha levantado gran expectativa por la inclusión de nuevos personajes y desafíos en una narrativa que combina comedia y aventura, y cuya banda sonora contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bizarrap se suma al doblaje de Toy Story 5 junto a Bad Bunny
      Bizarrap se suma al doblaje de Toy Story 5 junto a Bad Bunny

      Bizarrap se suma al doblaje de 'Toy Story 5' junto a Bad Bunny

      SLP

      EFE

      El productor argentino Bizarrap dará voz a un personaje excéntrico en Toy Story 5, que se estrena el 19 de junio.

      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres
      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

      SLP

      AP

      Callum Turner es reconocido por sus papeles en cine y televisión, mientras Dua Lipa destaca en la música disco-pop.

      Natanael Cano queda libre tras caso de robo de auto en Sonora
      Natanael Cano queda libre tras caso de robo de auto en Sonora

      Natanael Cano queda libre tras caso de robo de auto en Sonora

      SLP

      El Universal

      El vehículo robado fue localizado en Sonora y las placas estaban relacionadas con un Porsche del cantante.

      Natanael Cano libra proceso por presunto robo de auto
      Natanael Cano libra proceso por presunto robo de auto

      Natanael Cano libra proceso por presunto robo de auto

      SLP

      El Universal

      El cantante fue absuelto tras la audiencia en Sonora donde se revisaron las evidencias presentadas por la Fiscalía.