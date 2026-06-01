Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Grupo Educativo Vasconcelos llevó a cabo la conferencia "Alta dirección educativa: el reto de formar profesionistas competitivos", un encuentro estratégico que reunió a directivos, orientadores vocacionales y representantes académicos de instituciones de educación básica y media superior, con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional y analizar los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector educativo.

El evento se desarrolló como un espacio de diálogo ejecutivo enfocado en la transformación de los modelos educativos, la competitividad académica y la construcción de estrategias orientadas a la formación de talento altamente preparado para responder a las exigencias de un entorno global, dinámico y en constante evolución.

Durante la jornada, autoridades de Grupo Educativo Vasconcelos destacaron la importancia de consolidar una visión educativa centrada en el desarrollo de competencias profesionales, liderazgo, innovación y toma de decisiones, elementos fundamentales para elevar la calidad en la formación de las nuevas generaciones.

La actividad contó con la participación del Ingeniero Inocencio Castillo Castillo, Rector de Grupo Educativo Vasconcelos; del Mtro. Luis Octavio Cerda Ávila, Director Académico; así como de autoridades educativas y representantes institucionales comprometidos con el fortalecimiento de la educación en la región.

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Como parte medular del encuentro, la Licenciada Victoria Cecilia Valencia Martínez impartió la conferencia magistral "Alta dirección educativa: el reto de formar profesionistas competitivos", donde abordó la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos niveles educativos, optimizar los procesos de orientación vocacional y generar esquemas académicos alineados a las necesidades reales del entorno profesional y productivo.

Asimismo, se presentó un manifiesto institucional mediante el cual directivos y orientadores vocacionales refrendaron su compromiso con el impulso de entornos educativos enfocados en el desarrollo del talento, la innovación, la actualización permanente y la formación integral de estudiantes con visión profesional, ética y competitiva.

Con este tipo de iniciativas, Universidad José Vasconcelos reafirma su compromiso con la excelencia académica, la vinculación estratégica y la generación de espacios de análisis que contribuyan al fortalecimiento de la educación y al desarrollo de profesionistas preparados para liderar los retos del presente y del futuro.