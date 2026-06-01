Departamento de Defensa restringe acceso a prensa en Pentágono

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NUEVA YORK (AP) — En una más de una serie de medidas que restringen el acceso de los medios al Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró que su oficina de prensa es ahora un espacio clasificado al que los periodistas no pueden acceder.

Restricción de acceso a prensa en el Pentágono

El secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, confirmó en X la medida y sostuvo que no había "nada controvertido" al respecto, y que se debía a que redactores de discursos, que utilizan material confidencial, ahora ocupaban ese espacio.

"La Oficina de Prensa del Pentágono ha sido redesignada como una Instalación de Información Compartimentada Sensible debido a que redactores de discursos de la Oficina del Secretario de Guerra comparten la instalación".

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"Estos redactores de discursos manejan de forma rutinaria material confidencial... como resultado, ya no se permitirá a los periodistas entrar en el espacio de la oficina. No hay nada controvertido en eso".

Contexto de tensiones y demandas legales

La medida más reciente, que fue informada por The Washington Post en primera instancia, se produjo en un contexto de tensiones crecientes entre los medios de comunicación de Estados Unidos y el gobierno de Trump, que se han manifestado tanto en el ámbito público como en los tribunales.

Durante muchos años, los reporteros asignados al Pentágono contaron con acreditaciones que les otorgaban amplia libertad de movimiento dentro del edificio mientras buscaban interactuar con los funcionarios de prensa allí. Pero en octubre pasado, la mayoría de los medios entregaron sus credenciales de acceso y se retiraron del Pentágono en lugar de aceptar restricciones impuestas por el gobierno a su trabajo.

The New York Times demandó al Departamento de Defensa el 18 de mayo por segunda vez en cinco meses, con el argumento de que el requisito de que los periodistas sean escoltados mientras están en instalaciones del Pentágono viola la Primera Enmienda y constituye "un intento inconstitucional del Pentágono de impedir la cobertura independiente de asuntos militares".

El diario indicó que presentó la segunda demanda para impugnar una política provisional "que el Pentágono implementó apresuradamente después de que un juez federal fallara a favor de The Times en su demanda original" interpuesta en diciembre. La nueva política incluía el requisito de que los periodistas estuvieran acompañados por escoltas en todo momento mientras se encontraran en el Pentágono.

La política se implementó en marzo tras un fallo del juez federal Paul L. Friedman que había anulado restricciones anteriores. Al mes siguiente, el juez determinó que la política provisional violaba su orden de marzo. Pero la política de escoltas se mantuvo vigente cuando un tribunal de apelaciones suspendió parte del fallo de Friedman mientras el gobierno apela. El proceso de apelación continúa.