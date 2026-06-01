Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán

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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., junio 1 (EL UNIVERSAL).- La comunidad de Huichihuayán, perteneciente al municipio de Huehuetlán en la zona huasteca de San Luis Potosí, se reunió este lunes a las 11 de la mañana para despedir a Paola Márquez con una misa de cuerpo presente, la influencer que fue localizada sin vida en su vivienda de la capital potosina el pasado fin de semana.

Familiares, amistades, seguidores y personas cercanas acudieron para acompañar a la joven en su último recorrido.

Las exequias comenzaron con una ceremonia religiosa celebrada por la mañana en la parroquia de la localidad, donde seres queridos se congregaron para elevar plegarias y recordar a Paola.

Más tarde, el cortejo avanzó rumbo al panteón municipal, acompañado por música de banda, el estallido de cohetes y múltiples expresiones de afecto de quienes acudieron a brindarle una despedida.

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A lo largo del trayecto, varios asistentes portaban camisetas con la imagen de la joven, mientras compartían recuerdos y rendían homenaje a la huella que dejó entre quienes convivieron con ella o siguieron de cerca su actividad.

Entre abrazos, palabras de aliento y gestos de solidaridad, los asistentes expresaron sus condolencias y acompañaron a sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles.

Fiscalía continúa investigación

Además del homenaje de cuerpo presente para despedir a la joven, a través de redes, cientos de seguidores han compartido el dolor que deja la muerte de la creadora de contenido que se ganó el cariño de miles y que acumuló casi 2 millones de seguidores en TikTok.

Respecto al caso de la muerte de la influencer potosina Paola Márquez, ocurrido el pasado fin de semana, la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, refirió que, aunque aún no se puede confirmar que se haya tratado de un suicidio, sí es una de las líneas de investigación, ya que no se han encontrado indicios de que haya existido la comisión de algún delito.

García Cázares comentó "ha sido un hecho muy lamentable, el sábado nosotros tuvimos conocimiento del caso, se hizo el levantamiento del cadáver y se están llevando a cabo las investigaciones".

Recordó que cuando se presentan este tipo de casos, la Fiscalía Estatal tiene la obligación en primera instancia de investigar la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio, luego de descartarse es que se puede ya seguir la línea de investigación de un suicidio, siendo que hasta ahora no se han encontrado elementos de que pudiera haber existido algún delito.

Añadió que en el acta de procesamiento del lugar de los hechos no hay indicios de alguna otra cosa, apenas se estaba llevando a cabo la necropsia por lo que por ahora no se puede confirmar que se trató de un suicidio y aunque todo apunta a ello, la FGE está haciendo su trabajo para esclarecer lo sucedido.

Aumento de suicidios y otros hechos en San Luis Potosí

Reveló además que recientemente se ha visto un aumento en el tema del suicidio y aunque no precisó cifras recordó que antes del caso de Paola se tuvo también hace unos días el de un joven al interior del Parque Tangamanga, asimismo indicó que, aunque en años anteriores se presentaba sobre todo en personas de edad avanzada, ahora ya también se presenta en personas jóvenes, muchas veces con antecedentes de cuadros de depresión.

Finalmente, y por otro lado confirmó que se está investigando ya también el asalto a mano armada de una sucursal de Farmacias Guadalajara ubicada en la Avenida Manuel J. Clouthier de la capital potosina suscitado la tarde de este domingo, en donde una empleada resultó lesionada por arma de fuego y se encuentra hospitalizada.