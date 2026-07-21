EU condena a cadena perpetua al Mayo Zambada

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Nueva York.- El narcotraficante mexicano ´El Mayo´ Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un juez federal de Nueva York meses después de su declaración de culpabilidad y su arrepentimiento expreso, con los que quiere evitar la prisión de aislamiento en la que se encuentra Joaquín ´El Chapo´ Guzmán.

Vestido con un uniforme de presidiario de color caqui junto a una camiseta naranja, con el pelo completamente blanco y con dificultades para caminar, ´El Mayo´, de 76 años, compareció ante el juez Brian Cogan en el tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, para conocer su condena.

En la audiencia, que duró poco más de media hora, Cogan ordenó también el decomiso de 15.000 millones de dólares en bienes de ´El Mayo´, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Una prisión médica

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Como ya había hecho la defensa anteriormente, el magistrado reconoció que por su avanzada edad y su estado de salud, aunque no hubiera sido condenado a cadena perpetua, ´El Mayo´ pasará, probablemente, el resto de sus días en la cárcel.

Por eso, la estrategia de sus abogados se centró en conseguir que fuera trasladado a una prisión médica, aunque se desconocen las patologías del mexicano.

En una carta enviada a principios de julio, sus abogados propusieron al magistrado tres centros penitenciarios que, según ellos, se adecuan a las necesidades de ´El Mayo´.

Entonces, la Fiscalía recordó que la decisión depende de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno de Estados Unidos, y expresó desacuerdo en que ´El Mayo´ no fuera trasladado al centro de aislamiento extremo de Colorado en el que se encuentra Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, pues, a su juicio, sigue contando con "leales" fuera de la cárcel.

Sin embargo, al dar a conocer la sentencia, Cogan optó por no hacer ninguna recomendación oficial sobre el centro al que debería ser trasladado, pero sí pidió que se tuviera en cuenta su estado de salud.

Una carta de disculpas

Durante la mayor parte de la audiencia, ´El Mayo´ Zambada estuvo en silencio, siguiendo la traducción simultánea, y hasta en algún momento con la mirada perdida. De hecho, su abogado le tuvo que explicar en dos ocasiones lo que le quería decir el juez porque no le entendía.

Solo intervino una vez para leer una carta de disculpas en la que reconoció el daño causado durante sus años al frente del cártel y llamó a las próximas generaciones a no repetir los mismos errores.

"Lo siento (...) Nadie gana en este tipo de guerras", aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", agregó el narcotraficante.

Además, ´El Mayo´ pidió que cesara la violencia en México y en otros lugares e instó a las generaciones venideras a que "elijan otro camino": "Lo que yo hice estuvo mal, no hay justificación".

Más que una condena

El Departamento de Justicia enmarcó la condena de ´El Mayo´ dentro de su supuesta lucha contra el fentanilo, con la que la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, justifica aranceles, bombardeos cerca del mar Caribe y hasta el arresto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro.

"Qué destino el de morir en la cárcel con las manos empapadas de sangre. Es lo que se merece, sin duda alguna", aseguró Joseph Nocella, fiscal del tribunal en el que fue juzgado Zambada, en una rueda de prensa posterior a la lectura de la sentencia.

Durante la vista, Nocella estuvo acompañado por una decena de demandantes, entre ellos miembros del Departamento de Justicia, de la Fiscalía y de otras cortes federales.

´El Mayo´ Zambada fue detenido el pasado 25 de julio de 2024 tras aterrizar en un avión privado en Santa Teresa, Nuevo México.

El que fuera líder del Cartel de Sinaloa denuncia que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chap´ y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses.