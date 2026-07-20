INE inicia trabajos para proceso electoral 2026-2027 en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, encabezó este lunes una reunión de trabajo con autoridades del gobierno federal en materia de seguridad, con el fin de iniciar los trabajos para el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

INE inicia coordinación con autoridades federales

De acuerdo con fuentes del instituto, de la reunión estuvieron enteradas todas las consejerías, pero no se les invitó a participar, a pesar de que en ella se trataría ya el tema de la Comisión de Verificación de Candidaturas, en el que varios consejeros han reclamado el retraso.

Controversia por exclusión de consejeros en reunión clave

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La exclusión de varios consejeros ha generado inquietud dentro del INE, pues consideran que el retraso en la Comisión de Verificación de Candidaturas puede afectar la organización del proceso electoral.

El encuentro representa el primer paso formal para la coordinación entre el INE y las autoridades federales en materia de seguridad, con el objetivo de garantizar la integridad del proceso electoral que se desarrollará entre 2026 y 2027.