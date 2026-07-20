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Citlalli Hernández pide a aspirantes Morena no caer en mentiras

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones advierte sobre documentos falsos que buscan confundir a aspirantes.

Por El Universal

Julio 20, 2026 09:24 p.m.
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Citlalli Hernández pide a aspirantes Morena no caer en mentiras
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, reiteró su llamado a los aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Soberanía y de la Transformación Nacional a no dejarse llevar por rumores ni creer en listas o documentos que, afirmó, se difunden sin sustento y buscan confundir el proceso interno.

      Llamado de Citlalli Hernández a aspirantes Morena

      A través de un video en redes sociales, Hernández Mora expresó que "de repente hay informaciones, publicaciones, documentos que buscan confundir. Tengan la certeza de que nuestros estatutos, la convocatoria emitida, los principios, los ideales, el compromiso con el proyecto y con el pueblo de México son la guía del trabajo que estamos haciendo en la Comisión Nacional de Elecciones. Así que pedirles nuevamente que no caigan en mentiras".

      Proceso interno y encuesta para aspirantes

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      La morenista aseguró que "no hay nada decidido" y sostuvo que será la encuesta la que determine a las y los aspirantes que cumplan con los requisitos, quienes serán notificados una vez que la Comisión concluya con la revisión de las solicitudes recibidas desde cada entidad de la República.

      "Será una encuesta en vivienda la que determine, será la opinión, el reconocimiento del pueblo de México, del pueblo de cada una de las entidades donde se realizará la encuesta. Así que calma que vamos avanzando", dijo.

      "En su momento les convocaremos para que conozcan el proceso o las siguientes etapas del proceso (...) Que todas y todos tengan la certeza que no hay nada decidido y les estaremos informando conforme vaya avanzando el proceso", expuso.

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