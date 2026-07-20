Tormenta tropical Bertha genera alertas en Florida y Luisiana

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NUEVA ORLEANS (AP) — La tormenta tropical Bertha se formó la tarde del lunes en el Golfo de México al sur de la franja noroeste de Florida y se tiene previsto que siga fortaleciéndose a medida que se acerca a zonas costeras pobladas, con amenaza de fuertes lluvias, marejada ciclónica e intensos vientos, informaron los meteorólogos.

Alerta por marejada ciclónica y avisos oficiales

En tanto, el huracán Fausto se formó el lunes en el Pacífico lejos del extremo de la península de Baja California, México, y no representaba amenaza para tierra.

El vórtice de Bertha se ubicaba a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de Panama City, Florida, hacia las 8 de la noche del lunes. La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de alrededor de 65 km/h (40 mph) y se anticipa que siga fortaleciéndose, según un aviso vespertino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami.

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La tormenta de lento desplazamiento lento se ha estado desplazando de forma errática, pero se tiene previsto que se mantenga cerca de o a lo largo de la costa norte del golfo de México a principios de esta semana, provocando fuertes lluvias en las zonas costeras del norte de Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana mientras avanza hacia el oeste en dirección a Texas.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La tormenta tropical Arthur llevó el mes pasado fuertes lluvias al sureste de Estados Unidos.

La tormenta se desplaza en dirección oeste-noroeste a unos 6 km/h (3 mph) hacia el borde norte del golfo, y se tiene previsto que gire hacia el noroeste durante la noche, en dirección a la costa, indicó el NHC.

Un aviso de tormenta tropical entró en vigor para una amplia zona que abarca desde el río Ochlockonee en Florida hasta el sureste de Luisiana, en los límites con los municipios de Jefferson y Plaquemines. También se emitió un aviso de marejada ciclónica que va desde la desembocadura del río Mississippi hasta los límites entre Alabama y Florida.

Impacto y medidas en las comunidades afectadas

El centro de huracanes indicó que podrían registrarse marejadas de hasta 1,2 metros (cuatro pies) en partes de las costas de Luisiana y Mississippi, y advirtió que podría generar esta semana uno o dos tornados aislados en la región de Big Bend, en Florida.

El servicio meteorológico añadió que también podrían presentarse zonas de inundaciones repentinas a lo largo de la costa hasta el viernes, desde el oeste de Florida hasta el centro de Texas. Agregó que las precipitaciones podrían alcanzar entre 7 y 12 centímetros (3 y 5 pulgadas) a lo largo de la costa de Luisiana, con cantidades mayores en algunas áreas.

En la playa de Orange Beach, Alabama, ondeaban banderas rojas para indicar la presencia de fuerte oleaje y corrientes. En tanto, en el condado de Escambia, Florida, funcionarios de emergencias pusieron a disposición arena para que los residentes de zonas propensas a inundaciones puedan rellenar sacos.

Fausto se convirtió en huracán la noche del lunes y se ubicaba a unos 1.200 kilómetros (745 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, informaron los meteorólogos.

La tormenta registra vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 15 km/h (9 mph), señaló el NHC.

No había avisos ni alertas costeras en vigor, aunque la tormenta podría provocar fuertes olas y corrientes de resaca en la costa de Baja California, indicó el centro.