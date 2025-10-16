Israel deja libre a personal médico

El Cairo, Egipto.- Bajo el acuerdo de alto fuego en Gaza, Israel liberó a decenas de médicos, enfermeros, paramédicos y otros trabajadores sanitarios capturados en redadas en hospitales. Pero más de 100 continúan en prisiones israelíes, incluido el doctor Hossam Abu Safiya, el director de hospital que se convirtió en el rostro de la lucha por seguir tratando a los pacientes bajo el asedio y los bombardeos israelíes.

A pesar de los numerosos llamados para su liberación, Abu Safiya no estuvo entre los cientos de detenidos y prisioneros palestinos que quedaron libres el lunes a cambio de 20 rehenes retenidos por Hamás. Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, lleva casi 10 meses encarcelado sin cargos por Israel. Según el ejército de Israel, Abu Safiya estaba siendo investigado por ser sospechosos de cooperar o trabajar con Hamás.

Health Workers Watch, que documenta las detenciones en Gaza, señaló que 55 sanitarios, entre los que había 31 médicos y enfermeros, estaban en las listas de detenidos en el territorio que quedarían libres el lunes, aunque no ha podido confirmar aún que todos fueron liberados. Según el grupo, al menos 115 trabajadores del sector continúan bajo custodia, así como los restos de cuatro que murieron durante su estancia en prisiones israelíes, donde grupos de derechos y testigos han reportado abusos frecuentes.