logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel deja libre a personal médico

Libera a decenas, pero aún hay más de 100 encarcelados

Por AP

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Israel deja libre a personal médico

El Cairo, Egipto.- Bajo el acuerdo de alto fuego en Gaza, Israel liberó a decenas de médicos, enfermeros, paramédicos y otros trabajadores sanitarios capturados en redadas en hospitales. Pero más de 100 continúan en prisiones israelíes, incluido el doctor Hossam Abu Safiya, el director de hospital que se convirtió en el rostro de la lucha por seguir tratando a los pacientes bajo el asedio y los bombardeos israelíes.

A pesar de los numerosos llamados para su liberación, Abu Safiya no estuvo entre los cientos de detenidos y prisioneros palestinos que quedaron libres el lunes a cambio de 20 rehenes retenidos por Hamás. Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, lleva casi 10 meses encarcelado sin cargos por Israel. Según el ejército de Israel, Abu Safiya estaba siendo investigado por ser sospechosos de cooperar o trabajar con Hamás. 

Health Workers Watch, que documenta las detenciones en Gaza, señaló que 55 sanitarios, entre los que había 31 médicos y enfermeros, estaban en las listas de detenidos en el territorio que quedarían libres el lunes, aunque no ha podido confirmar aún que todos fueron liberados. Según el grupo, al menos 115 trabajadores del sector continúan bajo custodia, así como los restos de cuatro que murieron durante su estancia en prisiones israelíes, donde grupos de derechos y testigos han reportado abusos frecuentes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Médicos Sin Fronteras sale de Haití
Médicos Sin Fronteras sale de Haití

Médicos Sin Fronteras sale de Haití

SLP

AP

Israel deja libre a personal médico
Israel deja libre a personal médico

Israel deja libre a personal médico

SLP

AP

Libera a decenas, pero aún hay más de 100 encarcelados

Madagascar vive en incertidumbre
Madagascar vive en incertidumbre

Madagascar vive en incertidumbre

SLP

EFE

Erupciona volcán en Indonesia
Erupciona volcán en Indonesia

Erupciona volcán en Indonesia

SLP

EFE