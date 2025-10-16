Madagascar vive en incertidumbre

Nairobi, Kenia.- El Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la Unión Africana (UA) suspendió este miércoles a Madagascar de todas las actividades de la organización hasta que restaure el orden constitucional, tras el golpe de Estado militar que este martes derrocó al presidente Andry Rajoelina.

Tras celebrar una reunión de emergencia para analizar la situación del país insular del sudeste de África, el CPS condenó “enérgicamente la toma del poder por parte de los militares” y rechazó “rotundamente el cambio inconstitucional de gobierno” en Madagascar, pues es una “flagrante violación de los principios e instrumentos normativos de la UA”.

El CPS también exigió a las Fuerzas Armadas malgaches que defiendan “urgente e incondicionalmente el principio de constitucionalismo y se abstengan de injerencias adicionales en los procesos políticos de Madagascar”.

Este martes, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT) -unidad de élite que controla la logística militar- anunció la derogación de la Constitución y la toma del poder desde el Palacio Ambotsirohitra, sede de la Presidencia malgache.

