logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Madagascar vive en incertidumbre

Por EFE

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Madagascar vive en incertidumbre

Nairobi, Kenia.- El Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la Unión Africana (UA) suspendió este miércoles a Madagascar de todas las actividades de la organización hasta que restaure el orden constitucional, tras el golpe de Estado militar que este martes derrocó al presidente Andry Rajoelina.

Tras celebrar una reunión de emergencia para analizar la situación del país insular del sudeste de África, el CPS condenó “enérgicamente la toma del poder por parte de los militares” y rechazó “rotundamente el cambio inconstitucional de gobierno” en Madagascar, pues es una “flagrante violación de los principios e instrumentos normativos de la UA”.

El CPS también exigió a las Fuerzas Armadas malgaches que defiendan “urgente e incondicionalmente el principio de constitucionalismo y se abstengan de injerencias adicionales en los procesos políticos de Madagascar”.

Este martes, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT) -unidad de élite que controla la logística militar- anunció la derogación de la Constitución y la toma del poder desde el Palacio Ambotsirohitra, sede de la Presidencia malgache.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Médicos Sin Fronteras sale de Haití
Médicos Sin Fronteras sale de Haití

Médicos Sin Fronteras sale de Haití

SLP

AP

Israel deja libre a personal médico
Israel deja libre a personal médico

Israel deja libre a personal médico

SLP

AP

Libera a decenas, pero aún hay más de 100 encarcelados

Madagascar vive en incertidumbre
Madagascar vive en incertidumbre

Madagascar vive en incertidumbre

SLP

EFE

Erupciona volcán en Indonesia
Erupciona volcán en Indonesia

Erupciona volcán en Indonesia

SLP

EFE