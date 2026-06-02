EU reducirá las embajadas en África

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Washington.- Estados Unidos reducirá excesivamente la cantidad de embajadas y consulados en África capacitados para tramitar visas para extranjeros que buscan viajar a Estados Unidos.

Las casi 50 embajadas y consulados de Estados Unidos que están tramitando solicitudes de visa se reducirán a 20 en las próximas semanas, según tres funcionarios de Estados Unidos y un memorando interno obtenido por The Associated Press. Aún no hay una fecha fijada para el cambi.

La medida forma parte del esfuerzo del gobierno de Trump por reducir las visas de inmigrante como de no inmigrante, como parte de su objetivo más amplio de limitar la inmigración a Estados Unidos y acabar con la práctica de personas que vienen con visas temporales y luego se quedan más tiempo del permitido. El gobierno también ha reducido el personal en embajadas y consulados de todo el mundo.

El Departamento de Estado reducirá las operaciones consulares en todos los países salvo en 20 "centros" en África, en virtud de una directiva aprobada por el secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada, según los funcionarios y el memorándum.

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El trámite de visas en África ya se ha visto afectado por una prohibición de viaje para ciertos países, así como por un requisito de que los solicitantes depositen una fianza de hasta 15.000 dólares para poder solicitarla .