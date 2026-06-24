Europa se sofoca bajo ola de calor

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PARÍS.- Francia registró el martes su día más caluroso hasta ahora en medio de una excepcional ola de calor anticipada en Europa , lo que llevó a la torre Eiffel y al museo del Louvre a restringir los horarios de visita y alteró los horarios escolares y de transporte en varios países.

Las temperaturas agobiantes se extendieron al Reino Unido y España, donde las agencias meteorológicas emitieron alertas rojas —al igual que en Francia— sobre los riesgos del calor extremo para decenas de millones de personas.

El récord de 29,8 grados Celsius (85,6 Fahrenheit) del indicador térmico nacional de Francia —un promedio de las temperaturas medidas en 30 estaciones meteorológicas— fue sólo el más reciente de una serie de máximos históricos registrados en este país. Es probable que estas condiciones persistan al menos hasta el fin de semana.

"Se prevén nuevas temperaturas récord, incluidas algunas que podrían superar todos los registros anteriores, independientemente de la época del año", indicó el servicio meteorológico Météo France.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los días más calurosos registrados anteriormente en Francia ocurrieron durante las olas de calor de agosto de 2003 y julio de 2019, con una temperatura media de 29,4 °C (84,9 °F).

Según Météo France, también se batieron récords de temperatura en estaciones meteorológicas individuales y durante días consecutivos en algunas localidades, ya que las temperaturas máximas diurnas superaron con creces los 40 °C (104 °F).

En la capital francesa, Gin Dujardin indicó que el calor lo obligó a detener su trabajo de reparación de techos, que en París a menudo tienen cubiertas de zinc galvanizada.

"Es muy, muy duro porque el zinc está muy caliente. Las soldaduras no aguantan", lamentó. "Son temperaturas de Dubái. Es imposible".

Francia ha registrado 40 fallecidos por ahogamiento en la última semana, pues la gente intenta aliviar el agobiante calor acudiendo a ríos y otros cuerpos de agua, pese a las advertencias de las autoridades sobre nadar sin supervisión. La mayoría de los ahogados eran personas jóvenes, indicó el primer ministro Sébastien Lecornu.