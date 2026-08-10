Evacúan a miles por incendios

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Columbia Británica.- Incendios forestales que ardían intensamente este domingo en el oeste de Estados Unidos y Canadá mantenían a los residentes en vilo a la espera de posibles órdenes de evacuación, mientras otros, ya habían sido obligados a abandonar sus hogares sin saber qué encontrarán a su regreso.

En el oeste de Canadá, más de 20,000 personas se vieron obligadas a evacuar comunidades a lo largo del lago Okanagan, en la Columbia Británica, durante el fin de semana, mientras un incendio forestal de rápida propagación destruía viviendas, forzando rescates por vía aérea de decenas de personas atrapadas.

Además de las evacuaciones en Summerland, el incendio Bald Range, cuyo primer reporte llegó el pasado viernes por la noche, también ha provocado la evacuación de unas 8,000 personas en la comunidad cercana de Peachland y sus alrededores. La Columbia Británica declaró el estado de emergencia el sábado debido a los incendios forestales.

Eleanor Olszewski, ministra de gestión de emergencias y resiliencia comunitaria de Canadá, indicó el domingo en redes sociales que aprobó una solicitud de asistencia federal para proporcionar refugio y alojamiento a quienes se vieron obligados a huir de sus hogares por el riesgo.

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Residentes en vilo

En Estados Unidos, los residentes de algunas zonas al norte de Spokane, Washington, recibieron el domingo la recomendación de abandonar sus hogares. Los habitantes de Malden y Rosalia, dos poblados rurales ubicados a unos 55 kilómetros al sur de Spokane, vieron reducido el nivel de evacuación el domingo, después de que se les instó a abandonar la zona el día previo, después de que se originaron dos incendios cerca del lugar. La zona, sin embargo, permanece en alerta.

Un incendio forestal en 2020 causó graves daños en Malden, donde se perdió la estación de bomberos, la oficina de correos, el ayuntamiento y la biblioteca.

En Utah, dos pilotos de helicóptero murieron cuando su aeronave se estrelló mientras combatían un incendio forestal el viernes en el Bosque Nacional Fishlake. Los equipos de rescate finalmente llegaron al lugar el sábado para confirmar los decesos.

"Cuando llegamos, pudimos ver dos columnas distintas de humo: una del lugar del accidente y otra de un incendio activo que venía hacia nosotros", declaró el jefe de policía del condado de Sevier, Nathan Curtis.