Canción de Dubioza Kolektiv inspira a aficionados bosnios

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SARAJEVO, Bosnia y Herzegovina (AP) — La letra inicial no podía ser más clara: "Soy de Bosnia; llévame a América". Pero al reescribir su clásico "USA", la banda bosnia Dubioza Kolektiv ha transformado una canción sobre el desencanto con el sueño americano en un himno viral que impulsa los propios sueños mundialistas de Bosnia-Herzegovina.

Los integrantes del grupo de rock que mezcla géneros se reunieron con The Associated Press en el barrio de Sarajevo donde filmaron el nuevo video musical para la pegadiza melodía cargada de acordeón, ahora titulada "I Am From Bosnia, Take Me to America", en la víspera del partido del viernes entre Bosnia y Canadá. En menos de tres semanas, el video que celebra las raíces obreras del fútbol ha acumulado casi 2 millones de vistas en YouTube, además de las 26 millones de reproducciones que el "USA" original, publicado en 2011, ha reunido a lo largo de los años.

"Es una historia interesante cómo esta canción tuvo su segunda y tercera y cuarta encarnación en estos 15 años". "Evolucionó de esta mirada satírica sobre la inmigración y el sueño americano y se tradujo en un sueño de fútbol americano para toda la nación", reflexionó Vedran Mujagic, bajista de la banda que ha entretejido causas políticas y sociales en su identidad.

Este es el segundo Mundial de Bosnia-Herzegovina, una meta que alguna vez pareció improbable al toparse contra potencias tradicionales del fútbol, sorteando una fase de repechaje. A finales de abril, el gol agónico de Bosnia contra Gales impulsó al equipo a una victoria por penales, gesta que repetiría días después ante Italia. Los miembros de la banda se sorprendieron cuando los aficionados desplegaron una pancarta con su letra, cantándola como grito de aliento.

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"Al principio funcionaba como un chiste, pero lo que más me gusta es que los hinchas le cargaron un significado completamente nuevo a la canción vieja, y esto es lo mejor para la banda o para la canción: cuando la gente se apropia y le da un nuevo sentido y entonces pasa a ser de ellos", comentó el tecladista Brano Jakubovic. "Ya no es nuestra".

Un lamento por un autogol se vuelve alegría

El "USA" original es tan animado y pegadizo —es difícil no andar por ahí murmurando: "I can no longer wait, take me to United States / Take me to Golden Gate, I will assimilate" ("Ya no puedo esperar, llévame a Estados Unidos / llévame al Golden Gate, me asimilaré")—, pero el entusiasmo de su protagonista por huir se desliza rápidamente hacia el desencanto con la vida fuera de los Balcanes.

La banda decidió ofrecer una versión actualizada de lo que Jakubovic describe como una "típica canción de inmigrante", escribiendo una letra nueva a la altura de un himno futbolero. Mientras "USA" está en inglés, esta versión es mayormente en bosnio —"para que la gente entienda", explica— y trata sobre todo del deporte. El cambio de idioma no ha hecho nada por disminuir su atractivo global, como sugiere una rápida revisión de los comentarios en YouTube, aunque hay algunos chistes que Jakubovic reconoce que serían indescifrables fuera de Bosnia. (Véase: burek sin queso).

La nueva línea favorita de Jakubovic es una oportunidad para borrar algo que ha perseguido al país desde el Mundial de Brasil 2014: "Ese gol contra Nigeria, eso nunca fue fuera de juego".

"Así que esto es como un gran trauma nacional en Bosnia, así que usé la canción y la letra para, de algún modo, liberar ese trauma", explicó.

Ahí se muestra irónico, pero el trauma ha sido una constante desde la independencia de Bosnia en medio de la disolución de Yugoslavia en 1992. Casi de inmediato estalló una guerra interétnica que derivó en genocidio. Más de 30 años después de la masacre de Srebrenica, persisten profundas divisiones entre los serbobosnios y los musulmanes bosníacos.

"El fútbol en este momento es mucho más que un juego; es una esperanza y, en lo más básico, es algo político porque reunió a toda la gente de Bosnia, lo cual normalmente no ocurre", sostuvo Jakubovic.

Soy de Bosnia, llévame a... ¿Canadá?

El primer partido de Bosnia será en Canadá, pero instaló su base en Sandy, Utah. Los otros partidos de la fase de grupos —contra Suiza y Qatar— se jugarán en Estados Unidos. Y, como señala Mujagic, muchos de los jugadores nacieron en Estados Unidos o en otros lugares de la diáspora.

"Son hijos de esas personas que se fueron afuera en busca de una vida mejor o como refugiados o cualquiera que haya sido su historia. Y ellos ven y escuchan esta letra y esta canción de una manera totalmente distinta a la nuestra", afirmó.

Mujagic cree que el mensaje original de "USA" sigue vigente, ya que los bosnios aún emigran. Una vez que se van, observa, "se encuentran con esta hostilidad de los locales, de los derechistas, y simplemente no los quieren allí".

"Así que es esta situación esquizofrénica en la que quieres ir, pero de algún modo sabes que tampoco te irá bien del otro lado", concluye. "Así que, en ese sentido, esta canción todavía funciona perfectamente, como funcionaba antes".

En San Luis, hogar de una próspera comunidad bosnia, Admir Hodzic es uno de los fundadores del grupo de aficionados BH Loyals. El empresario de 40 años nació en Bosnia y ha ido y venido entre su país y Estados Unidos, no muy distinto del protagonista de "USA".

"Creo que todo bosnio que vive aquí y entiende cómo funciona el sistema y todo lo demás, creo que encontrará la verdad en esa canción, y esa canción honestamente no es más que la verdad", expresa. Dice que hay más oportunidades en Estados Unidos que en otros lugares, pero "se trata de apretar los dientes y aguantar los peores momentos posibles".

Él y sus compañeros aficionados son grandes seguidores de Dubioza Kolektiv y cantan su himno en los partidos y en reuniones para ver los encuentros. Sin embargo, la mayoría de las veces es el "USA" original.

"Está grabado en su cerebro y en sus corazones", dice, "y pase lo que pase, simplemente vuelven a la letra vieja, ¿sabes?".