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Ejecutivo no considera veto a "Ley Serrano"

Ricardo Gallardo enfatizó que el tema no está en la agenda, pero que habría diálogo con el Congreso

Por Rubén Pacheco

Junio 12, 2026 03:22 p.m.
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Foto: Pulso

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      El Gobierno del Estado sostendrá acercamiento con el Poder Legislativo para tratar la controversia generada por la entrada en vigor y aplicación de la llamada "Ley Serrano" sobre regulación del uso de la Inteligencia Artificial (IA), sin embargo, al momento no está considerada la derogación.

      En entrevista, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, matizó que se "verá" el tema con el Congreso del Estado, sin embargo, no se trata de algo que forme parte de la agenda del Ejecutivo.

      "Voy a platicar con los diputados del Congreso, pero bueno, no es un tema, al menos mío, no", complementó.

      Como seguimiento del anuncio de Gallardo Cardona, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, adujo que primero consultará la orden del mandatario estatal y luego informará el sentido del diálogo con el Legislativo.

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      Exteriorizó que la administración estatal "seguirá de la mano" de la prensa, es decir, atendiendo las recomendaciones o señalamientos divulgados, mediante los diferentes géneros periodísticos.

      Aseveró que el Poder Ejecutivo no percibe a los medios de información como enemigos, sino como aliados. "Desde cualquier trinchera, vamos a fortalecer su labor, a seguirlo haciendo", aseguró.

      "El estado, el gobernador del estado, el gabinete de esta administración pública tenemos siempre como mandato expreso mandato del gobernador, el respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa", remató.

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