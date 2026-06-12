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Exhiben al PJE en caso Lutzow

Juzgado federal ordena al STJE anular fallo contrario al exsecretario de Salud

Por Jaime Hernández

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Exhiben al PJE en caso Lutzow
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      Un juzgado federal advirtió que el Poder Judicial del Estado no ha cumplido con la orden de dejar sin efectos la condena en contra del exsecretario de Salud en el pasado sexenio, Miguel Ángel Lutzow Steiner.

      Tribunal Colegiado falla a favor de Miguel Ángel Lutzow Steiner

      El exfuncionario del gabinete de Juan Manuel Carreras López obtuvo un fallo favorable del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, dentro del juicio de amparo directo 1/2026, que le da al PJE tres días para que acate la sentencia.

      Un nuevo desacato podría causar hasta la separación del cargo al juez local responsable.

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      Incumplimiento de la Quinta Sala del Supremo Tribunal

      En él, la autoridad judicial federal determinó que la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no acató correctamente las instrucciones de una ejecutoria de amparo previa, para que dejara sin efectos la declaratoria de culpabilidad contra Lutzow Steiner por el delito de uso abusivo de funciones públicas en la presunta compra de plaguicida.

      El fallo adverso se registró en abril pasado, ante lo cual, el exfuncionario se amparó ante la justicia federal, que ordenó dejar insubsistente esa decisión y dictar una nueva que se ajuste a las directrices establecidas.

      El Tribunal fundamentó el incumplimiento señalando que la autoridad judicial local incurrió en un "exceso" y en evasivas en su fallo.

      La ejecutoria de amparo exigía que se juzgara al quejoso bajo la figura específica dictada en la acusación original de la fiscalía, es decir, como "director general". La autoridad responsable evadió este mandato; reconoció que el quejoso era Director de Salud Pública y carecía de facultades para adjudicar contratos, pero argumentó por analogía que su cargo guardaba "relación" y capacidad administrativa con la adquisición.

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