No se forzó a burócratas a asistir al estadio: Torres Sánchez

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Durante el evento de la trasmisión del partido de México en mundial, celebrado en el estadio Libertad Financiera, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, asumió que no existieron burócratas o personas forzadas en el complejo deportivo.

Aseveró lo anterior luego que, en redes sociales se denunciara que presuntamente el gobierno estatal forzó a los trabajadores de la administración a estar presentes en el encuentro pese a que se les dio el día libre.

El funcionario estatal defendió que los miles de asistentes lucieron contentos durante la celebración, es decir, no se les observó que estuvieran sentados y disfrutando de manera obligada.

Refirió que el operativo montado por la Guardia Civil Estatal (GCE) no generó personas detenidas por algún altercado o ingerir bebidas alcohólicas, pues todo se trató de una celebración familiar.

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"Fue una fiesta por el inicio de esta justa mundialista en México. La verdad que esa circunstancia es un tema histórico, sobre todo que arrancara el partido con el resultado que ya conocemos", remató.