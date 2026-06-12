Bosnia y Canadá igualan en partido inaugural en Toronto
Terminó 1-1 con goles de Larin para los locales y Lukic de los visitantes
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La selección de Canadá no pudo celebrar un triunfo en su debut como coanfitriona del Mundial 2026 y pese a las ganas y a su juego voluntarioso solo empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina este jueves en el partido de apertura del Grupo B disputado en el estadio de Toronto.
El gol canadiense fue obra de Cyle Larin a los 33 minutos del segundo tiempo. El delantero de 31 años, que juega en el Southampton inglés, recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente a media altura que se le coló al portero bosnio por el palo derecho.
Bosnia y Herzegovina se había puesto en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un tiro de esquina.
Lukic, de 1,90 de estatura y 27 años, delantero del U Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac y anotó al ganarles en el salto a los defensores canadienses.
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En la segunda jornada del Grupo B, el jueves 18 de junio, Canadá se medirá a Catar y Bosnia Herzegovina lo hará frente a Suiza.
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