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Bosnia y Canadá igualan en partido inaugural en Toronto

Terminó 1-1 con goles de Larin para los locales y Lukic de los visitantes

Por EFE

Junio 12, 2026 03:17 p.m.
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Bosnia y Canadá igualan en partido inaugural en Toronto
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      La selección de Canadá no pudo celebrar un triunfo en su debut como coanfitriona del Mundial 2026 y pese a las ganas y a su juego voluntarioso solo empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina este jueves en el partido de apertura del Grupo B disputado en el estadio de Toronto.

      El gol canadiense fue obra de Cyle Larin a los 33 minutos del segundo tiempo. El delantero de 31 años, que juega en el Southampton inglés, recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente a media altura que se le coló al portero bosnio por el palo derecho.

      Bosnia y Herzegovina se había puesto en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un tiro de esquina.

      Lukic, de 1,90 de estatura y 27 años, delantero del U Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac y anotó al ganarles en el salto a los defensores canadienses.

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      En la segunda jornada del Grupo B, el jueves 18 de junio, Canadá se medirá a Catar y Bosnia Herzegovina lo hará frente a Suiza.

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