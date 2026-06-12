Juez niega pausa y ordena retirar nombre Trump en Centro Kennedy

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amino el viernes para que el nombre del presidente Donald Trump sea retirado del exterior del Centro Kennedy, al denegar una solicitud de último minuto de la junta de la institución que habría mantenido el nombre en su lugar.

A menos que el Centro Kennedy decida apelar la decisión del juez federal de distrito Christopher Cooper, el nombre de Trump podría ser retirado del edificio en cuestión de horas. Se vio a trabajadores construyendo andamios alrededor de una sección del edificio que incluye el nombre de Trump y cerca de una docena de personas observaban cerca, coreando "quítenlo".

Un portavoz del centro no ofreció comentarios sobre el fallo.

El mes pasado, Cooper dictaminó que el nombre de Trump fue añadido ilegalmente al emblemático recinto de artes escénicas de Washington. La tarde del jueves, la junta elegida por el mandatario en el centro emprendió un esfuerzo de último minuto para mantener su nombre en la fachada del icónico recinto de artes escénicas, pero Cooper se negó a suspender su orden.

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En un memorando fechado el 4 de junio y dirigido al personal por la Oficina del Asesor Jurídico General del Kennedy Center se indica que las firmas de correo electrónico, el membrete y otros documentos deben reflejar el nombre como "The John F. Kennedy Center for the Performing Arts" o "Kennedy Center".

En el sitio web del Centro Kennedy se ha eliminado el nombre de Trump. Y un correo electrónico anterior enviado a miembros, en el que se ofrecían paquetes de entradas para la ceremonia del 28 de junio del Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, provenía del Centro Kennedy sin incluir el nombre de Trump.

Tras ignorar al Centro Kennedy durante gran parte de su primer mandato, Trump ha ejercido una enorme influencia sobre el recinto desde su regreso al cargo. Apenas un mes después de iniciar su segundo mandato, destituyó a la anterior dirección del centro y la reemplazó por una junta de fideicomisarios que lo nombró presidente.

En su fallo anterior, Cooper también impidió que el gobierno cerrara el recinto cultural y artístico para realizar importantes renovaciones cuyo inicio estaba previsto para julio y durarían dos años.