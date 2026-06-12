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Ford retira Focus 2012 2018 por problema en válvula de combustible

La falla en la válvula de purga del combustible puede causar paradas inesperadas y accidentes.

Por AP

Junio 12, 2026 03:25 p.m.
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Ford retira Focus 2012 2018 por problema en válvula de combustible
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      Ford está retirando del mercado más de 250.000 vehículos que fueron reparados incorrectamente en el marco de una campaña de revisión anterior destinada a solucionar un problema que provocaba que el motor se detuviera durante la conducción.

      La llamada a revisión incluye 255.404 automóviles Ford Focus, modelos de los años 2012 a 2018. Ford indicó que la válvula de purga del depósito de combustible podría fallar, provocando que el motor se detenga inesperadamente durante la conducción, lo que aumenta el riesgo de accidente y lesiones.

      Para solucionar el problema, los concesionarios proporcionarán una actualización del software del sistema de propulsión sin cargo alguno.

      Se espera que las cartas de notificación a los propietarios se envíen por correo el 6 de julio. Los propietarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Ford al 1-866-436-7332.

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      El número de Ford para esta retirada es 26S40. El número de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) para esta retirada es 26V369. El número de retirada original de la NHTSA para este problema es 18V735.

      Los números de identificación del vehículo incluidos en esta retirada podrán buscarse en NHTSA.gov el 6 de julio.

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