Exministro de Ecuador, acusado de magnicidio

La Fiscalía General de Ecuador señaló el lunes al exministro del Interior José Serrano, quien integró el gabinete del presidente Rafael Correa (2007-2017), como uno de los autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido a finales de 2023 en el país andino.

En un comunicado en la cuenta de X, el Ministerio Público anunció que ha solicitado al juez de la causa que convoque a Serrano, quien además fue presidente de la Asamblea, “a la audiencia de formulación de cargos en su contra”.

Villavicencio, candidato en las elecciones presidenciales del 2023, era conocido por revelar casos de corrupción política con vínculos con el crimen organizado. Fue asesinado a tiros el 9 de agosto de ese año a la salida de un acto político de campaña al norte de Quito.

Serrano, radicado en Estados Unidos, permanece detenido en ese país desde hace un par de semanas, presuntamente por una infracción de tránsito y sin que se conozca en detalle los cargos. Espera la audiencia en torno al caso la próxima semana.

Desde su arresto no ha interactuado en sus redes sociales y tampoco se conoce algún pronunciamiento de algún abogado que lo esté defendiendo.

La vocera del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, aseveró que Serrano “sigue detenido a la espera de una audiencia de migración”.

La Fiscalía precisó que también serán acusados como autores intelectuales el empresario ecuatoriano Javier Jordán, que reside en Estados Unidos; Ronny Aleaga, ex asambleísta del partido Revolución Ciudadana -de Correa- y que estaría prófugo en Venezuela, y el también empresario Daniel Salcedo, preso por casos de corrupción en Ecuador.