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KABUL, Afganistán.- Una explosión en una escuela primaria y secundaria de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, mató a 10 personas e hirió a otras 110 el sábado, la mayoría de ellas niños, según las autoridades, que añadieron que la explosión parecía haberse originado en un depósito vecino de explosivos.

Sami ul Haq Bayan, director de Cultura e Información de la provincia, señaló que la información inicial indicaba que la explosión en la escuela en las afueras de la capital provincial, Asadabad, se produjo debido a una negligencia en el depósito que almacenaba explosivos pertenecientes a empresas mineras. Se estaba llevando una investigación sobre el incidente, agregó.

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani, situó el número de muertos en 10 y dijo que 110 habían resultado heridos. Imágenes de una sala del hospital mostraban a niños pequeños heridos, varios de ellos con la cabeza vendada y algunos acostados 2 por cama.

Noor Rahman, cuya casa está al lado de la escuela, contó que escuchó la explosión y vio polvo elevándose.

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"Corrí directamente hacia el polvo, nuestros propios niños estaban allí", afirmó. "Entré en una de las aulas, donde había gritos y alaridos. Vi la mano de mi sobrina, la estaba moviendo. Me apresuré, aparte los ladrillos y logré sacarla, junto con otras personas heridas".